مركز معايا ليه.. أحمد موسى يهاجم هؤلاء على الهواء لهذا السبب.. فيديو

رد الإعلامي أحمد موسى، على كلام أحدى القنوات رفضت انتقاده لحكم مباراة الأهلى والوداد.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مركز معايا ليه، أنا مش هرد مش عايز أديهم قيمة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "أمبارح حد بعتلي فيديو من أحد الأشخاص على القنوات يقول إن أحمد موسى بيتكلم"، معقبا: "أنت مالك بأحمد موسى، أنت مركز معايا ليه أنت مالك بالأهلي وبأحمد موسى".

وأشار: "مش عايزين نتكلم، وأنت مالك بيا أقول اللي عايزه أنا حر"، متابعا: "هفضل اتكلم على الحكم وعلى أي حد بيعمل حاجه غلط، أنت ايه اللي يزعلك هو أنت طرف في الماتش".