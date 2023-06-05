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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مركز معايا ليه.. أحمد موسى يهاجم هؤلاء على الهواء لهذا السبب.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

رد الإعلامي أحمد موسى، على كلام أحدى القنوات رفضت انتقاده لحكم مباراة الأهلى والوداد.

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تعليق ناري من أحمد موسى على مباراة الأهلي والوداد.. فيديو

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أحمد موسي يطالب الأهلي بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لتغيير حكم مباراة الوداد بالإياب

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مركز معايا ليه، أنا مش هرد مش عايز أديهم قيمة".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "أمبارح حد بعتلي فيديو من أحد الأشخاص على القنوات يقول إن أحمد موسى بيتكلم"، معقبا: "أنت مالك بأحمد موسى، أنت مركز معايا ليه أنت مالك بالأهلي وبأحمد موسى".

 

وأشار: "مش عايزين نتكلم، وأنت مالك بيا أقول اللي عايزه أنا حر"، متابعا: "هفضل اتكلم على الحكم وعلى أي حد بيعمل حاجه غلط، أنت ايه اللي يزعلك هو أنت طرف في الماتش".

أحمد موسى برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى الأهلي والوداد الاتحاد الافريقي

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