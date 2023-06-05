هل بدء الهجوم المضاد؟.. الجيش الأوكراني يضرب دونيستك مرتين والقوات الروسية تتصدي

قال دينيس بوشلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، إن الجيش الأوكراني حاول شن هجومين مضادين بالقرب من مدينة أوجليدار خلال اليومين الماضيين، ولكن تم صد الهجومين وتم تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة.

وأوضح بوشلين: "خلال اليومين الماضيين هاجم العدو مرتين من اتجاه فريميفكا بالقرب من أوجليدار وتكبد خسائر فادحة من حيث القوة البشرية والعتاد العسكري"، لافتا إلى أن القتال مستمر، بينما تم دفع العدو إلى الخلف.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الأوكراني فشل في محاولته لتحقيق النجاح كجزء من هجوم واسع النطاق على خمسة أقسام في الخطوط الأمامية في منطقة دونيتسك الجنوبية في 4 يونيو.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن العدو أدخل اللواءين الميكانيكيين 23 و31 من الاحتياطي الاستراتيجي للجيش الأوكراني، بدعم من وحدات عسكرية ووحدات فرعية أخرى.

وأوضح أن الجانب الأوكراني فقد أكثر من 250 فردًا و16 دبابة وثلاث مركبات قتال مشاة وأكثر من 20 عربة مدرعة في هجومه الفاشل.