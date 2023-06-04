مقتل 50 جنديا.. القوات الروسية تصد هجوماً أوكرانيا خطير على زابوريجيا

أعلن فلاديمير روجوف، زعيم حركة نحن مع روسيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية والمرتزقة البولنديين حاولوا اختراق خط المواجهة في منطقة زابوروجيا، لكن تم صد الهجوم وقتل ما لا يقل عن 10 عربات مدرعة ونحو 50 جنديا.

وأوضح روجوف عبر صفحته على تليجرام: "في ظهر اليوم، شن مسلحون من الجيش الأوكراني هجومًا استكشافيًا لاختراق جبهة زابوروجيا".

وأضاف روجوف: "شارك في الهجوم حدات من الجيش الأوكراني مع مجموعة من المرتزقة البولنديون من المجموعة الهجومية الثالثة التابعة للفيلق البولندي".

وتابع: "بفضل الدفاع القوي للجيش الخامس للمنطقة العسكرية الشرقية والضربات الدقيقة للقوات الجوية الروسية والمدفعية وقذائف الهاون، تكبد العدو خسائر ما لا يقل عن 10 عربات مدرعة ونحو 50 جنديًا وتم صد الهجوم".

وأشار زعيم حركة نحن مع روسيا إلى أن القتال مستمر والعدو يواصل محاولاته للهجوم، وجنودنا يسقطون النار على العدو.

وبحسب روجوف، فقد جرت عمليات قتالية في اتجاه مستوطنات نوفوداروفكا وروفنوبول وجنوب غرب فريميفكا وجنوب نوفوداروفكا، كما شمل الهجوم ما يقرب من سريتي مشاة آليتين وأكثر من 15 عربة مدرعة، بما في ذلك دبابات T-72 ومركبات M113 أمريكية الصنع وM1224 MaxxProo و HMMWV M1151A1.