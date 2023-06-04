عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 50 جنديا.. القوات الروسية تصد هجوماً أوكرانيا خطير على زابوريجيا

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلن فلاديمير روجوف، زعيم حركة نحن مع روسيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية والمرتزقة البولنديين حاولوا اختراق خط المواجهة في منطقة زابوروجيا، لكن تم صد الهجوم وقتل ما لا يقل عن 10 عربات مدرعة ونحو 50 جنديا.

وأوضح روجوف عبر صفحته على تليجرام: "في ظهر اليوم، شن مسلحون من الجيش الأوكراني هجومًا استكشافيًا لاختراق جبهة زابوروجيا".

وأضاف روجوف: "شارك في الهجوم حدات من الجيش الأوكراني مع مجموعة من المرتزقة البولنديون من المجموعة الهجومية الثالثة التابعة للفيلق البولندي". 

وتابع: "بفضل الدفاع القوي للجيش الخامس للمنطقة العسكرية الشرقية والضربات الدقيقة للقوات الجوية الروسية والمدفعية وقذائف الهاون، تكبد العدو خسائر ما لا يقل عن 10 عربات مدرعة ونحو 50 جنديًا وتم صد الهجوم".

وأشار زعيم حركة نحن مع روسيا إلى أن القتال مستمر والعدو يواصل محاولاته للهجوم، وجنودنا يسقطون النار على العدو.

وبحسب روجوف، فقد جرت عمليات قتالية في اتجاه مستوطنات نوفوداروفكا وروفنوبول وجنوب غرب فريميفكا وجنوب نوفوداروفكا، كما شمل الهجوم ما يقرب من سريتي مشاة آليتين وأكثر من 15 عربة مدرعة، بما في ذلك دبابات T-72 ومركبات M113 أمريكية الصنع وM1224 MaxxProo و HMMWV M1151A1.

يواصلون خطهم المرن .. تحذير خطير من الكرملين للدول الغربية بشأن أوكرانيا

القوات الروسية تعترض صواريخ ستورم شادو البريطانية في أوكرانيا

القوات الأوكرانية روسيا فلاديمير روجوف زابوروجيا الجيش الأوكراني أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هددها بنشر صور قديمة .. تفاصيل القبض على شاب ابتز فنانة شهيرة

نفس المكان بيجمعنا سوا.. قصة حب تجمع نور النبوي وسلمي أبو ضيف

وريته صور أخته على تليفوني.. إعترافات قاتل شقيق خطيبته في القاهرة

مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

الأتوبيس اتحرق بركابه.. سائق النقل يرفض الاعتراف بالجريمة والتحريات تدينه

موضوعات متعلقة

يواصلون خطهم المرن .. تحذير خطير من الكرملين للدول الغربية بشأن أوكرانيا

القوات الروسية تعترض صواريخ ستورم شادو البريطانية في أوكرانيا

سكب الزيت على النار.. زيلينسكي يقوض فرص وقف الحرب في أوكرانيا

بصواريخ كروز.. روسيا تستهدف قاعدة جوية وسط أوكرانيا

بعد إعلان جاهزيتها للهجوم المضاد.. أوكرانيا تصد موجة جديدة من الغارات الروسية

كوريا الجنوبية تكذب بوريل بشأن توريد الذخيرة لـ أوكرانيا

ترشيحاتنا

محمد العرابي يكشف أهمية زيارة الرئيس الموريتاني للقاهرة

تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس بعد تعرضه لوعكة شديدة

تعاون مصري موريتاني فى مجالات استنباط أصناف التقاوى والبذور للمحاصيل الاستراتيجية

مقتل 50 جنديا.. القوات الروسية تصد هجوماً أوكرانيا خطير على زابوريجيا

يشبه فستان الزفاف.. أحدث ظهور للفنانة شهيرة في بيروت

باحث: أوروبا لم تلعب دورا كبيرا في القضايا الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس طوله.. سمكة قرش أبيض تلفت الانتباه أسفل قارب بأستراليا.. شاهد

نفس المكان بيجمعنا سوا.. قصة حب تجمع نور النبوي وسلمي أبو ضيف

سهلة وسريعة.. طريقة عمل صينية السمك البلطي بالليمون والثوم

عمره 11 ألف عام.. العثور على جزء من حيوان نادر في أمريكا|صور

فيديو

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

هددها بنشر الصور والمقاطع الإباحية.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز راندا عبدالسلام|«فيديوجراف»

سيدة تسقط من الطابق الخامس بعد تسلقها حبل لرؤية طفلتها بالشيخ زايد

نيكي هايلي تحتاج إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ