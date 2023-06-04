يواصلون خطهم المرن .. تحذير خطير من الكرملين للدول الغربية بشأن أوكرانيا

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إنه على روسيا أن تعرف خطها وأن تلتزم به حتى النهاية، ولا بديل عن ذلك، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف بيسكوف في تصريحات تليفزيونية تعليقا على عدم تعليق الدول الغربية على الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية: "على مدى سنوات تجاهلت الدول الغربية هجمات القصف على دونباس، عندما لم تكن هناك عملية عسكرية خاصة"، لافتا إلى أن قصف بـ القذائف على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية.

وتابع: "في واقع الأمر، فإنهم يواصلون خطهم المرن"، مشددا على أنه يجب أن نعرف خطنا وأن نفعل ما يجب علينا وأن نكمل ما نقوم به. ليس لدينا بديل آخر.

وأشار إلى أن إمدادات الأسلحة الجديدة إلى كييف من قبل الغرب ستؤدي إلى تصعيد التوترات، مضيفا: "الآن نشهد بالفعل أن المناقشة تبدأ بشأن عمليات تسليم صواريخ من فرنسا وألمانيا على سبيل المثال يصل مداها إلى 500 كيلومتر أو أكثر."

ولفت بيسكوف إلى أن هذا سلاح مختلف نوعيًا، والذي سيقود في النهاية ، دعنا نقول ، إلى دوامة أخرى من التوترات المتصاعدة. إنه يلزمنا بأن نكون أكثر تماسكًا ، وأقوى ، وأكثر حشدًا. لمواصلة ما نقوم به.