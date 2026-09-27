56 قتيلاً في فيضانات وانهيارات أرضية تضرب الهند

ارتفعت حصيلةضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي ضربت مناطق واسعة في الهند، إلى 56 قتيلا بعد 60 ساعى من الطقس العاصف الذي خلف أيضا أضراراً جسيمة في البنية التحتية.

وفي نيبال، لقي 14 شخصًا حتفهم وفُقد 11 آخرون، وحذرت السلطات من احتمال حدوث المزيد من الفيضانات المفاجئة، وفقا لوكالة رويترز.

وتتواصل فرق الإنقاذ والإغاثة جهودها في المناطق المنكوبة التي غمرتها المياه، وسط صعوبات كبيرة بسبب انقطاع الطرق وتضرر شبكات الاتصال.

تحذيرات من استمرار الفيضانات

وأصدرت السلطات النيبالية تحذيرات شملت عشرات المناطق، مع استمرار ارتفاع منسوب الأنهار وزيادة مخاطر حدوث فيضانات جديدة.

وألحقت السيول أضراراً واسعة بالمنازل وخدمات الاتصالات، فيما تسود مخاوف من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الساعات المقبلة، مما قد يفاقم حجم الخسائر.

أثرت الأمطار الغزيرة والعواصف على 63 منطقة هندية، حيث سجلت الولاية 19 ضعف معدل هطول الأمطار الطبيعي في الـ 24 ساعة الماضية حتى يوم السبت.

وقالت لجنة المياه المركزية الهندية إن 30 محطة لمراقبة الأنهار في سبع ولايات كانت في "وضع خطير"، حيث كانت مستويات المياه بين علامات الخطر المحددة وأعلى مستويات الفيضانات السابقة.

كانت مستويات المياه في العديد من الأنهار الرئيسية، بما في ذلك نهر الغانج، ونهر غانداك، ونهر كوسي، ونهر باغماتي، ونهر نارمادا، أعلى من مستويات الخطر في محطات الرصد.

وقال وزير الاتصالات الهندي بيكرام تيميلسينها إن الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت أيضاً في تعطيل الاتصالات في أجزاء من نيبال بعد تضرر الألياف الضوئية وإمدادات الطاقة.

فيما حذرت السلطات النيبالية من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة في 49 من أصل 77 مقاطعة في البلاد، حيث يواجه أكثر من نصفها مخاطر عالية للفيضانات أو الفيضانات المفاجئة مع استمرار ارتفاع مستويات المياه في الأنهار الرئيسية وروافدها.

