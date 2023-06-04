إعلان حالة الطوارئ.. أوكرانيا تقصف سوقا في روسيا واندلاع حرائق هائلة

قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية قصفت منطقة تسوق في مدينة شيبيكينو التي تبعد سبعة كيلومترات عن الحدود الأوكرانية، حسبما نقلت رويترز في نبأ عاجل.

وأضاف أن القصف تسبب في اندلاع حرائق في عدة مناطق متفرقة في سوق المدينة ومنطقة خاصة ومخزن للحبوب.

وكتب جلادكوف على تطبيق تيليجرام للتراسل “ تفعيل خدمات الطوارئ في الموقع”.

وكان قد قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية اليوم الأحد إن القصف الذي شنته القوات الأوكرانية على المنطقة استمر خلال الليل بعد مقتل شخصين في الليلة السابقة وإجلاء مئات الأطفال بعيدا عن الحدود،حسبما أفادت رويترز.

وأضاف جلادكوف على تطبيق تيليجرام “خلال الليل كان الوضع مضطربا وقع الكثير من الأضرار في بلدتي شيبيكينو وفولوكونوفسكي جراء القصف".

وأردف أنه جرى نقل أكثر من أربعة آلاف شخص إلى أماكن إقامة مؤقتة في المنطقة التي تحد أوكرانيا من الجنوب والغرب.