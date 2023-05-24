ليس سرا.. الكرملين يربط إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا بهجوم بيلجورد

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية من قبل المقاتلين المؤيدين لأوكرانيا، الذين أجروا غارة على منطقة حدودية روسية هذا الأسبوع، يأتي ضمن مشاركة الغرب المتزايدة في الصراع الأوكراني.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن "ليس سرا بالنسبة لنا أنه يتم تسليم المزيد والمزيد من المعدات إلى القوات المسلحة في أوكرانيا، وليس سرا أيضا أن هذه المعدات تستخدم ضد جيشنا".

وأضاف أن "المشاركة المباشرة وغير المباشرة للدول الغربية في هذا الصراع تنمو يوما بعد يوم ".

وشدد على أن روسيا "تحدد الاستنتاجات المناسبة."

وقال الجيش الروسي أمس الثلاثاء إنه قام بتحييد المسلحين الذين هاجموا المنطقة الحدودية الروسية في بلجورود بمركبات مدرعة في اليوم السابق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 من "القوميين الأوكرانيين" ورحلوا الباقي إلى أوكرانيا.