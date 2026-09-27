القوات الجوية الأمريكية: نثمن سرعة استجابة الشرطة البريطانية للحادث قرب قاعدة "فيرفورد"

أعرب متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية، عن تقديره للاستجابة السريعة للشرطة البريطانية في التعامل مع الحادث الأمني الذي وقع بالقرب من قاعدة "فيرفورد" الجوية الملكية البريطانية التي تستضيف قوات أمريكية.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الأحد/ عن المتحدث قوله "نثمن الاستجابة السريعة والدعم المتواصل للشرطة البريطانية"، مشيرا إلى عدم انخراط أي فرد من أفراد القوات الجوية الأمريكية في الحادث.

وأضاف المتحدث "نحافظ على تنسيق وثيق مع شركائنا البريطانيين للمساعدة في ضمان سلامة جيشينا والمجتمعات المحلية وأمنهم".

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود قد أعلنت في وقت سابق اليوم احتواء الحادث الأمني الذي وقع قرب قاعدة "فيرفورد" في مقاطعة "جلوسترشاير" بإنجلترا.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بضبط عدة أشخاص وفق "قانون المتفجرات" على خلفية حادث أمني بمنطقة "ويلفورد" التي تضم القاعدة "فيرفورد" الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، وأن فرق التعامل مع المتفجرات انتقلت لموقع الحادث وتفحص عددا من المركبات، فيما تم إجلاء السكان بالمناطق المحيطة إلى مركز ترفيهي قريب، إلا أن الشرطة لم تؤكد رسميا تفاصيل الواقعة حتى الآن.