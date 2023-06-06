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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الحج من المال الحرام وعدم رد المظالم لأهلها.. علي جمعة يحذر

الحج
الحج

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه لابد من صلة الرحم، ورد المظالم وميراث البنات الذي يأكله الأقارب، واغتصاب الأرض، لحديث النبي (من اغتصب شبرا من الأرض طوق يوم القيامة بسبع أراضين).

 

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وأضاف علي جمعة، في تصريح له، أن الحاج عليه أن يستيرئ من كل هذه المظالم ويردها إلى أهلها، ولو ذهب بدون فعل ذلك وعاد من الحج وهي كما هي، فإذا قال (لبيك اللهم لبيك) تقول الملائكة (لا لبيك ولا سعديك ، حجك مردود عليك).

وأشار إلى أن هذا الحاج بحجه هذا وهو مرتكب للمظالم، فقد تسقط عنه حج الفريضة، أما الثواب فهو مقطوع عنه.


اجراءات أداء مناسك الحج


كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن اجراءات الحج والذهاب إلى المناسك.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الحاج عليه أن يغتسل قبل الذهاب إلى الحج وهذا الاغتسال سنة، ويستحب وضع العطور على الجسم، ولكن كل فعل يفعله الحاج سنة عن النبي يأخذ عليه ثواب.

وتابع: ثم يصلي الحاج ركعتين سنة لله تعالى، ليتهيأ إلى الإحرام، منوها أن لباس الإحرام للرجل مكون من قطعتين، الإزار وهو في الأسفل، والرداء يكون في الجزء العلوي للجسم، ولا يرتدي غيرهما، فلا يجوز للحاج أن يرتدي اللباس المخيط المحيط، أي الذي يخاط ويحيط بجسده.

وأشار إلى أنه يجوز للحاج ارتداء الحزام أو الشنطة التي يحمل فيها أمتعته وأوراقه وأمواله، وكذلك يجوز ارتداء الخاتم بالرغم من أنه يحيط بالإصبع، إلا أنه ليس مخيطا، وكذلك يجوز ارتداء الساعة.

وذكر علي جمعة، أنه لا يجوز للحاج ارتداء الجزمة خلال مناسك الحج، لأن الجزمة محيطة بالقدم ومخيطة، ولا يجوز ارتداء القبعة على الرأس.

 

علي جمعة المظالم الحاج الحج الفريضة صلة الرحم

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