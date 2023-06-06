اليمن.. إصابة ضابط ومرافقه إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة الضالع

أكدت مصادر عسكرية يمنية، إصابة ضابط بالجيش، ووفاة مرافقه، في كمين، إثر تعرضهما لهجوم بعبوة ناسفة، من مسلحين، في محافظة الضالع، وسط البلاد.

وذكر مصدر بالسلطة في محافظة الضالع، أن المسلحين قاموا بتفجير عبوة ناسفة مزروعة على طريق مديرية قعطبة شمال الضالع، أثناء مرور آلية تابعة لقائد في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ونتيجة للانفجار، أصيب القائد ولقي مرافقه حتفه.

وعقب الكمين، نشطت قوات الحزام الأمني ونشرت دورياتها ونصبت حواجز تفتيش لملاحقة المهاجمين.

ويشهد اليمن صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثيين منذ أكثر من 8 أعوام، أسفر عن تداعيات أمنية جسيمة.