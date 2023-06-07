الكويت.. الشيخ أحمد نواف يوجّه برقيات للوزراء بسبب انتخابات مجلس الأمة 2023

بعث رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقيات شكر إلى عدد من الوزراء والمسؤولين بعد نجاح تنظيم انتخابات مجلس الأمة 2023.

وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، وجه نواف الأحمد الشكر لكل من الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عامر الرطام ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد.

وأعرب في هذه البرقيات عن بالغ شكره لجميع الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت بنجاح في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2023 وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم متميز لإجراء الانتخابات.

وعبر رئيس الوزراء عن بالغ تقديره وخالص ثنائه لأعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية وجهودهم المشهودة في تيسير الانتخابات بكل كفاءة وشفافية.

كما أشاد بما تحلى به المواطنون من حس وطني ومشاركة فاعلة في ممارسة حقهم الدستوري وما أبدوه من التزام وسلوك حضاري وتعاون مع الجهات المنظمة في مختلف الدوائر الانتخابية.