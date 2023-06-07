عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. الشيخ أحمد نواف يوجّه برقيات للوزراء بسبب انتخابات مجلس الأمة 2023

الشيخ أحمد نواف رئيس
الشيخ أحمد نواف رئيس الوزراء الكويتي

بعث رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقيات شكر إلى عدد من الوزراء والمسؤولين بعد نجاح تنظيم انتخابات مجلس الأمة 2023.

وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، وجه نواف الأحمد الشكر لكل من الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عامر الرطام ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد.

وأعرب في هذه البرقيات عن بالغ شكره لجميع الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت بنجاح في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2023 وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم متميز لإجراء الانتخابات.

وعبر رئيس الوزراء عن بالغ تقديره وخالص ثنائه لأعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية وجهودهم المشهودة في تيسير الانتخابات بكل كفاءة وشفافية.

كما أشاد بما تحلى به المواطنون من حس وطني ومشاركة فاعلة في ممارسة حقهم الدستوري وما أبدوه من التزام وسلوك حضاري وتعاون مع الجهات المنظمة في مختلف الدوائر الانتخابية.

رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح الكويت انتخابات مجلس الأمة انتخابات مجلس الأمة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

حلال للوداد وحرام للأهلي| مطالب الأحمر مرفوضة لدى الكاف وأحلام المغاربة أوامر .. تفاصيل

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

الأهلي يوجه رسالة نارية لـ المعلق عصام الشوالي.. فيديو

عاصفة ترابية وأمطار رعدية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

قرار عاجل بشأن البلوجر أية إيهاب وعشيقها.. مخدرات وممارسة الرذيلة بشقة الجيزة

الرحيل .. قرار عاجل من الزمالك ضد الصفقات المنضمة في الميركاتو الأخير

ترشيحاتنا

أول جنحة مباشرة ضد اثنين من القراء تلاعبا بكتاب الله

الأمن يضبط سائقًا صدم طفلين أمام مدرسة بطريق الإسماعيلية

لن أعود للعمل في مصر.. عصام عبدالفتاح يوجّه رسالة مهمة لـ بيريرا

انتخابات مجلس الأمة.. أمير الكويت يوجّه رسالة لمواطنيه: جسدتم الوجه الحضاري للبلاد

لا يُقلل منه.. نجم الأهلي السابق يعلق على خطأ معلول أمام الوداد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يبدأ جولة خارجية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. مايان السيد بإطلالة أنثوية من باريس

امرأة تثير الجدل بفقدانها نصف وزنها بدون حرمان.. تفاصيل

بعد بكاء والدها فى ليلة الحنة.. 10 صور لـ ابنة عاصى الحلانى تثير الجدل

بالأبيض والأسود.. نجوى كرم تتألق بهذه الإطلالة على إنستجرام

فيديو

5 معايير .. منع الأندية المديونة من المشاركة في البطولات| تفاصيل

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ