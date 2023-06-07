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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري يتابع أعمال حصر وإزالة التعديات على المجارى المائية

صدى البلد

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة أعمال حصر وإزالة التعديات على المجارى المائية بمختلف المحافظات ، وحصر أملاك الوزارة وسُبل استثمارها وتعظيم الإستفادة منها ، وموقف تحصيل مستحقات الوزارة.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من  المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، و المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، و الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والإستثمار ، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ ، والمهندس أيمن شديد استشاري إدارة مركزية بالديوان العام ، والمهندس حسين شنب مدير عام مكتب الوكيل الدائم للوزارة ، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفني للوزير.

كما عقد الوزير اجتماعاً لاستعراض الموضوعات التي تم مناقشتها بالأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تمهيداً للعرض على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من  المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والمهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ ، والمهندسة سلوى عبد الفتاح مدير عام المكتب الفني لرئيس هيئة حماية الشواطئ ، والمهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للسيد الوزير ، و المهندس أحمد شمس بالمكتب الفني لرئيس هيئة حماية الشواطئ.

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