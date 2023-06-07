تامر أمين يهاجم اتحاد الكرة بعد التحذير الدولي من الأندية المصرية |فيديو

هاجم الإعلامي تامر أمين الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التحذير الرسمي من جانب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين من التعاقد مع الأندية المصرية، والواقعة تحت مسئولية اتحاد الكرة المصري.



وأكد تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار": "النهاردة الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، فضحنا فضيحة بجلاجل، صحيت من النوم لقيت القرار ده قدامي بخصوص اتحاد الكرة".

تامر أمين: الكورة عندنا مينفعش تتعامل معانا

واستكمل الإعلامي تامر أمين، قائلاً: "الاتحاد العالمي للاعبين المحترفين يحذر اللاعبين في كل دول العالم من التعاقد مع الأندية المصرية واتحاد الكرة المصري، بسبب الانتشار الكبير للانتهاكات التعاقدية، والمشاكل القانونية في التعاقد".

وتابع: "الكلام ده معناه إن إحنا في الكورة عندنا مينفعش تتعامل معانا، علشان هيغفلوك، الانتهاكات التعاقدية دي مشترك فيها الأندية واتحاد الكرة اللي بيوثق العقود وبيطلع الرخص الدولية أو المؤقتة، وهو كبير الأندية يعني لو النادي خلص المفروض الاتحاد يراجعه".

تامر أمين: الانتهاكات المقصودة منها إن اللعيبة ما بتاخدش مستحقاتها

واستطرد: "الانتهاكات المقصودة منها إن اللعيبة ما بتاخدش مستحقاتها وبقت سمعتنا سودة في الحكاية دي، واللعب في العقود وشوفتوا خلال الكام سنة اللي فاتت في نادي أو اتنين تحديدًا نسمع العقد ده اتعمل بس ما اتوثقش، والعقد ده فيه بند يخليك تبيع اللاعب مش عارف إزاي والفلوس تروح للسمسار، والعقد ده يخلي اللاعب يسلم الباسبور للنادي ما يعرفش يتحرك إلا من خلاله، وكلها انتهاكات مخزية".