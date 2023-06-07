عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين يهاجم اتحاد الكرة بعد التحذير الدولي من الأندية المصرية |فيديو

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

هاجم الإعلامي تامر أمين الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التحذير الرسمي من جانب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين من التعاقد مع الأندية المصرية، والواقعة تحت مسئولية اتحاد الكرة المصري.


وأكد تامر أمين  خلال تقديمه  برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار": "النهاردة الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، فضحنا فضيحة بجلاجل، صحيت من النوم لقيت القرار ده قدامي بخصوص اتحاد الكرة".

تامر أمين: الكورة عندنا مينفعش تتعامل معانا

واستكمل الإعلامي تامر أمين، قائلاً: "الاتحاد العالمي للاعبين المحترفين يحذر اللاعبين في كل دول العالم من التعاقد مع الأندية المصرية واتحاد الكرة المصري، بسبب الانتشار الكبير للانتهاكات التعاقدية، والمشاكل القانونية في التعاقد".

وتابع: "الكلام ده معناه إن إحنا في الكورة عندنا مينفعش تتعامل معانا، علشان هيغفلوك، الانتهاكات التعاقدية دي مشترك فيها الأندية واتحاد الكرة اللي بيوثق العقود وبيطلع الرخص الدولية أو المؤقتة، وهو كبير الأندية يعني لو النادي خلص المفروض الاتحاد يراجعه".

تامر أمين: الانتهاكات المقصودة منها إن اللعيبة ما بتاخدش مستحقاتها 

واستطرد: "الانتهاكات المقصودة منها إن اللعيبة ما بتاخدش مستحقاتها وبقت سمعتنا سودة في الحكاية دي، واللعب في العقود وشوفتوا خلال الكام سنة اللي فاتت في نادي أو اتنين تحديدًا نسمع العقد ده اتعمل بس ما اتوثقش، والعقد ده فيه بند يخليك تبيع اللاعب مش عارف إزاي والفلوس تروح للسمسار، والعقد ده يخلي اللاعب يسلم الباسبور للنادي ما يعرفش يتحرك إلا من خلاله، وكلها انتهاكات مخزية".

 

 

 

تامر امين الاتحاد الدولي الأندية المصرية اتحاد الكرة المصري الإعلامي تامر أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

قرار حكومي عاجل بشأن 9 ملايين لاجئ مقيمين بمصر.. إيه الحكاية

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

خلي القاضية تنفعك.. رسالة من ميدو لـ عصام الشوالي

رغم وفاتها من 27 عاما.. تنبؤات العرافة البلغارية لـ كوارث عالمية في 2023

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

العاصفة بهذه المناطق.. سحب رعدية تغطي عدة محافظات وأمطار خلال ساعات| الطقس اليوم

ترشيحاتنا

جراج بجوار ستوديو مصر والعقار 11.. حرائق الجيزة في 10 ساعات ..صور

خبطتين في الرأس| صدمتين لـ طارق حامد في 24 ساعة .. ماذا يفعل ؟

جاسوس أمريكي سابق يكشف حقيقة امتلاك البنتاجون مركبات فضائية

أخبار الأهلي| 40 دقيقة نارية بالتدريبات.. ضم نجم فيوتشر.. وقرار جديد للخطيب

صيغ التسبيح.. رددها على أصابعك كما كان يفعل النبي

أرزقه خيرًا مني| فنانة مشهورة تنفصل عن خطيبها بعد 6 أشهر ارتباط.. وهذه رسالتها الأخيرة له

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 جرام ذهب هدية لـ جنى عادل الثانية إعدادية بالغربية .. صور

صاحب اللوحة الأغلى في التاريخ.. تعرف على أشهر أعمال بول غوغان الفنية

المروحة مش كفاية.. إزاي تحمي نفسك من أضرار ارتفاع الحرارة؟

غير الأكلاشيهات.. نصائح جديدة للوقاية من أضرار العاصفة الترابية

فيديو

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

ممارسات غير أخلاقية وأفلام مخلة .. ماذا حدث في مدرسة دولية بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ