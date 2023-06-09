الإمارات واليابان تبحثان سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في طوكيو، سبل تعميق الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات واليابان في مختلف المجالات والاستفادة من الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون الشامل بما يدعم جهود وتطلعات البلدين التنموية.

كما ناقش الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة، التعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة بالإضافة إلى التنسيق والعمل المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، خلال اللقاء، أن الإمارات واليابان رسختا على مدار نحو 50 عاماً نموذجاً رائداً للتعاون الاستراتيجي والشراكة البناءة ، ما انعكس إيجابا على البرامج والرؤى التنموية في كلا البلدين، معربا عن تطلعه إلى استثمار الفرص المتاحة في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية اليابانية من أجل توسيع التعاون المشترك وتنميته في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة ويعزز رخاء شعبيهما.