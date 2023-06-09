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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقامة معسكرات رياضية للمنتخبات السودانية في مصر

وزير الرياضة يستقبل
وزير الرياضة يستقبل وفد اللجنة الاوليمبية السودانية

استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفد اللجنة الاوليمبية السودانية برئاسة المهندس احمد ابو القاسم، لبحث استضافة الابطال الاولمبيين السودانيين و المنتخبات السودانية لاقامة معسكرات رياضية في مصر حتي اولمبياد باريس ٢٠٢٤، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة الجديدة.

وخلال اللقاء اثني الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي عمق العلاقات المصريه السودانية مؤكدا علي  استعداده التام وجاهزيته لإستقبال معسكرات المنتخبات والأندية السودانية، داعياً لتفعيل البروتوكولات الرياضية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة السودانية.

ومن جانبة وجه رئيس اللجنة الاوليمبية السودانية الشكر للدكتور اشرف صبحي مؤكدا ان هناك تعاون مستمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية مع نظيرتها السودانية.

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