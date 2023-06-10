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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها الإيدز والسرطان .. الهاتف الذكي يتحول لأداة كشف مبكر للأمراض

الهاتف الذكي يتحول
الهاتف الذكي يتحول لأداة كشف مبكر للأمراض

تغيرت إمكانيات الهواتف الذكية كثيرًا منذ طرح أول آيفون iPhone من شركة آبل في عام 2007، وهو الجهاز الذي أحدث صدمة وثورة في عالم الهواتف المحمولة آنذاك.

أصبحت الهواتف الذكية اليوم لا غنى عنها، ليس فقط لأنها وسيلة اتصال بدائرة المعارف والأصدقاء بل لأنها تحولت على مدار السنين إلى أكثر من جهاز حيوي في آلة واحدة بحجم كف اليد، من خلالها نسجل أجمل اللحظات ونشارك الذكريات على منصات التواصل ونستمتع بالألعاب ومشاهدة المحتويات الترفيهية، ولكن الأكثر من ذلك أصبحت وسيلة لمراقبة صحتنا.

أحد المجالات التي أظهرت فيها الموبايلات المنتشرة في كل مكان قدرًا لا يصدق من الدقة هي التشخيصات الطبية ، أصبحت متطورة بدرجة كبيرة ويمكنها الكشف المبكر عن مرض السكري ، وقياس نسب خصوبة الإناث أو حتى اكتشاف سرطانات الجلد.

الهاتف الذكي يتحول لأداة كشف مبكر للأمراض

إن قوة الهواتف الذكية في تزايد يوما بعد يوم، جنبًا إلى جنب مع الكاميرات عالية الجودة ومجموعة المستشعرات التي تتطور باستمرار فإنها تقدم وعودا فيما يتعلق بالرعاية الطبية. في تقرير نشره موقع newatlas يرصد من خلاله أحدث التقنيات في عالم الهواتف الذكية وكيف أنها أصبحت مفيدة من الناحية الطبية لاكتشاف عدد كبير من الأمراض، فيما يلي بعض الأمثلة.

أولا: مجال الخصوبة عند الإناث

من المجالات المهمة والحيوية للنساء خاصة لمن يردن الإنجاب ، يمكن أن تكون معرفة وقت إباضة المرأة مفتاحًا رئيسيا للحمل، وبالتالي يمكن لاختبار صغير وأخذ عينة من اللعاب على الهاتف الذكي أن يحسم الأمر، تم تطوير هذه التقنية من قبل العلماء في مستشفى بريجهام وتم تجربتها عمليا في عام 2018 ، حيث تقدم بديلاً محتملاً لاختبارات البول أو تحليل درجة حرارة الجسم الأساسية كوسيلة لقياس الخصوبة.

ثانيا: داء السكري من النوع 2

من أكثر الأمراض الشائعة، هناك دراسة تلقي نظرة على هذا الأمر وتقدم نتائج واعدة تم فيها استخدام هاتف ذكي للكشف عن مرض السكري من النوع 2 بدقة شديدة وكأنه آلة طبية، وذلك باستخدام الكاميرا. تستفيد هذه التقنية من التصوير الضوئي (PPG) ، وهي تقنية يمكن من خلالها اكتشاف التغيرات في حجم الدم عن طريق تسليط الضوء على الأنسجة.

الدراسة أجراها فريق باحثين من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بمساعدة كاميرا الهاتف الذكي وفلاش لاكتشاف مرض السكري في ثلاث مجموعات من الأشخاص تحت الاختبارات. تمكنت هذه التقنية من اكتشاف مرض السكري في حوالي 80 % من الأشخاص.

الهاتف الذكي يتحول لأداة كشف مبكر للأمراض

ثالثا: ارتجاج المخ

وهي حالة طبية صعبة تمكنت هذه الهواتف الذكية من الكشف عنها بطريقة مذهلة من خلال نظرات العين ، حيث يمكن أن تكون الحركات غير المنتظمة أو عدم القدرة على تتبع الأجسام المتحركة أن تكون مؤشراً أكيدا على إصابة الدماغ. في عام 2017 ، طور العلماء في جامعة واشنطن تطبيقًا لاكتشاف الارتجاج يسمى PupilScreen، يمكن أن يكون مستقبلا على الهواتف الذكية.

رابعا: سرطان البنكرياس

يمكن من خلال إضافة بعض التقنيات أن يتمكن الموبايل من معرفة وتشخيص سرطان البنكرياس، عن طريق حركات العين التي تلتقط العلامات المبكرة لسرطان البنكرياس ، وهو مرض لا تظهر أعراضه غالبًا إلا في مراحله المتأخرة جدا، بعد فوات آوان العلاج، تم تطوير تطبيق الهاتف الذكي أيضًا في جامعة واشنطن كأداة فحص محتملة للحالة من خلال الكشف عن علامات اليرقان ، وهو أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس.

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خامسا: مرض الإيدز والزهري

وهي من أشد الأمراض فتكا ومع ذلك تمكن الهاتف الذكي من اكتشافها بدقة مذهلة ولك من خلال إضافة "دونجل" أي قطعة إلكترونية صغيرة تقترن بالهاتف لتزويده بوظائف إضافية غير التي يمكن أن يقوم بها.

  في عام 2015 ، طور علماء في جامعة كولومبيا دونجل عبارة عن أشرطة بلاستيكية للكشف عن مرض نقص المناعة ومرض الزهري وتم إقرانها بهاتف ذكي، من خلال عرض نقطة دم على الشريط يمكنها اكتشاف الأجسام المضادة لكلتا الحالتين ، وتحتاج فقط إلى قطرة من دم المريض للقيام بذلك.

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