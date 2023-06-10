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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراقبة الأغذية توصى بغلق 44 منشأة تعمل دون ترخيص بالدقهلية

حملات تفتيش
حملات تفتيش

قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 172 منشآة تبين أن 44 منها دون ترخيص ومنشأة واحدة  تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وتمكنت الحملات من تحرير عدد 109 محاضر و سحب 57 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1200 كيلو من أغذية متنوعة و 172 لتر عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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ادارة مراقبة الاغذية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حملات تفتيشية خالد عبد الغفار وزير الصحة صحة الدقهلية مراقبة الأغذية

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