عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم إلهام شاهين وحمادة هلال وأحمد وفيق بختام مهرجان «تري كور» الفرنسي

إلهام شاهين
إلهام شاهين

احتفل مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا بختام يوبيله الفضي في الجامعة البريطانية بتكريم عدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية، وهم النجمة إلهام شاهين والمخرج الكبير عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والنجم حمادة هلال والنجم أحمد وفيق واللواء طارق المهدي، وزير الإعلام الأسبق، والناقد الأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والفنان خالد فريد، صاحب أول تجربة سينمائية في العالم، بتقديم أول فيلم قصير من صنع مجموعة من الشباب المكفوفين ويحمل عنوان “أمل”، وقدم المهرجان لمسة وفاء بتكريم اسم الأب ويليام سيدهم، مؤسس مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة .

في كلمته، أشار الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام وعلوم الاتصال بالجامعة البريطانية، إلى التعاون المثمر بين الجامعة البريطانية ممثلة في كلية الإعلام ومهرجان تري كور الدولي للأفلام القصيرة جدا، والذي يستمر للعام الثالث على التوالي.

فيما أوضح الدكتور أسامة أبو نار، رئيس المهرجان، أن  الحب هو كلمة سر اليوبيل الفضي للمهرجان.

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل خيري رمضان

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

بعد إطلالتها الجريئة.. تعليق شهيرة على ظهورها بفستان يشبه الزفاف

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

وذكرت الدكتورة ريم لطفي، الممثل الرسمي للمهرجان في الشرق الأوسط، أن فكرة المهرجان كانت استشرافية لما سيشهده العالم من تحولات في نوعية مشاهدة الأفلام، وهو ما تحقق مع ظهور “يوتيوب”.

وقال السيد زياد باسمير، منسق عام المهرجان بالشرق الأوسط، إن المهرجان اكتسب على مدار نسخه الـ8 في مصر جماهيرية وشعبية عريضة ساهمت في تحقيق الهدف من فكرة إطلاقه بنشر صناعة ومشاهدة الأفلام القصيرة جدا والتي لا تتجاوز مدتها الـ4 دقائق.

وشددت الدكتورة فردوس رزق، نائب رئيس الجامعة البريطانية للأنشطة الطلابية، على أهمية المهرجان الذي يعد فرصة حقيقية لدعم وتنمية مواهب الطلبة في مجال السينما. 

وتوجه الكاتب الصحفي قدري الحجار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “فنون”، بالشكر للحضور من النجوم والصحفيين والطلبة وحرصهم على الاحتفال بختام الدورة الـ25 لهذا المهرجان النوعي. 

وفي كلمتها، أشارت النجمة إلهام شاهين إلى أن الجامعة البريطانية في مقدمة الجامعات التي تدعم فن السينما من خلال قسم السينما بكلية الإعلام، وشددت على حرصها الدائم بتلبية الدعوة بالمشاركة في تحكيم مشروعات تخرج طلبته.

وأوضح المخرج الكبير عمر عبد العزيز أن المهرجان والجامعة يقدمان نموذجا رائعا لفكرة دعم المواهب وتنمية قدراتهم. 

وأعرب النجم أحمد وفيق عن سعادته بالتكريم من مهرجان فرنسي دولي لا يشعر فيه  بالغربة كونه يعيش بين القاهرة وباريس، لذلك فهو يعتبر نفسه جزءا من المهرجان.

فيما ثمن النجم حمادة هلال تقدير المهرجان وتكريمه له، وقال: “أتمنى أن نحدث تحولا في مجال السينما مثلما فعلناها في الدراما التليفزيونية بمسلسل المداح”، وشدد على حرصه على المشاركة في حفل ختام المهرجان رغم انشغاله بتصوير عمل سينمائي جديد. 

وقال اللواء طارق المهدي إن القوى الناعمة المصرية هي التي تحمل مهمة بناء وصناعة الوعي، ولذلك تأتي أهمية مثل هذا المهرجان الذي يسهم بشكل كبير في بناء وعي الشباب المصري ودعم مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
مهرجان ترى كور الفرنسى
أحمد وفيق الأمير أباظة إلهام شاهين الجامعة البريطانية المخرج الكبير عمر عبد العزيز الناقد الأمير أباظة النجم حمادة هلال النجمة الهام شاهين النجم أحمد وفيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار ينهي الأزمة| هذه هي أسعار السجائر الحقيقية للمستهلك.. ودونها نصب

قناة مجانية تنقل مباراة الاهلى والوداد بث مباشر اليوم في نهائي أفريقيا

جمعتها علاقة عاطفية بالميكانيكي والطالب.. فتاة صغيرة تتعرض للابتزاز بمقاطع إباحية

الفراخ تتراجع مجددا.. سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 11-6-2023

قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 .. تحذير عاجل للطلاب

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عاصفة جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن عن طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب عيار 21 اليوم 11-6-2023

موضوعات متعلقة

منى زكي تنتظر عرض فيلم «القاهرة مكة» هذا العام

وفاة الإعلامية فايزة واصف.. 7 معلومات عن صاحبة أشهر برنامج اجتماعي

ضمن ألبومه الجديد.. فارس كرم يطرح أغنية عالمرة قريبا

ابنة تامر أمين تخطف الأنظار في حفل زفاف نجل خيري رمضان

أخبار الفن| تعليق مثير لـ رانيا يوسف.. ورقصة خيرى رمضان وزوجته.. وحقيقة ارتباط أمير المصرى.. وصدمات محمد رمضان لجمهوره

النار تجتاح موقع التصوير.. إصابة 6 من طاقم فيلم Gladiator 2

الحالة جيدة.. منال الصيفى تكشف التطورات الصحية لزوجها أشرف مصيلحى

منال الصيفى تفجر مفاجأة عن والدتها زهرة العلا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قائد القوات البحرية: انضمام الفرقاطة القهار ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية

هدف الذهاب صعّبها .. سيناريوهات تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 

هل يستجاب الدعاء عند شرب ماء زمزم؟.. وما صحة حديث "زمزم لما شرب له"

لميس سلامة: الأهلي قادر على العودة بالأميرة الأفريقية من المغرب| فيديو

شاهد| سفير القاهرة في بكين يشارك في فاعلية يوم مصر بالعاصمة الصينية

بعد وفاته.. تعرف على رأي حمدي أبو جليل في الرواية المصرية المعاصرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الفرقاطة القهار إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بإنضمامها للقوات البحرية

للرجال.. أطعمة يجب أن يتناولها المتزوجون لهذه الأسباب

قرار ينهي الأزمة| هذه هي أسعار السجائر الحقيقية للمستهلك.. ودونها نصب

تجلس بطريقة مثيرة.. شاهد إطلالة هيفاء وهبي بكورسية توب تشعل السوشيال ميديا

فيديو

وصول الفرقاطة القهار إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بإنضمامها للقوات البحرية

أنا أغلى مغني بالدليل .. محمد رمضان يوضح سبب ركوبه طائرة خاصة

جمعت مليون جنيه قبل وفاتها.. حكاية غوايش أغنى متسولة في قنا

قبل أحمد حجازي .. لاعبون أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ