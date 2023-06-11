تكريم إلهام شاهين وحمادة هلال وأحمد وفيق بختام مهرجان «تري كور» الفرنسي

احتفل مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا بختام يوبيله الفضي في الجامعة البريطانية بتكريم عدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية، وهم النجمة إلهام شاهين والمخرج الكبير عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والنجم حمادة هلال والنجم أحمد وفيق واللواء طارق المهدي، وزير الإعلام الأسبق، والناقد الأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والفنان خالد فريد، صاحب أول تجربة سينمائية في العالم، بتقديم أول فيلم قصير من صنع مجموعة من الشباب المكفوفين ويحمل عنوان “أمل”، وقدم المهرجان لمسة وفاء بتكريم اسم الأب ويليام سيدهم، مؤسس مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة .

في كلمته، أشار الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام وعلوم الاتصال بالجامعة البريطانية، إلى التعاون المثمر بين الجامعة البريطانية ممثلة في كلية الإعلام ومهرجان تري كور الدولي للأفلام القصيرة جدا، والذي يستمر للعام الثالث على التوالي.

فيما أوضح الدكتور أسامة أبو نار، رئيس المهرجان، أن الحب هو كلمة سر اليوبيل الفضي للمهرجان.

وذكرت الدكتورة ريم لطفي، الممثل الرسمي للمهرجان في الشرق الأوسط، أن فكرة المهرجان كانت استشرافية لما سيشهده العالم من تحولات في نوعية مشاهدة الأفلام، وهو ما تحقق مع ظهور “يوتيوب”.

وقال السيد زياد باسمير، منسق عام المهرجان بالشرق الأوسط، إن المهرجان اكتسب على مدار نسخه الـ8 في مصر جماهيرية وشعبية عريضة ساهمت في تحقيق الهدف من فكرة إطلاقه بنشر صناعة ومشاهدة الأفلام القصيرة جدا والتي لا تتجاوز مدتها الـ4 دقائق.

وشددت الدكتورة فردوس رزق، نائب رئيس الجامعة البريطانية للأنشطة الطلابية، على أهمية المهرجان الذي يعد فرصة حقيقية لدعم وتنمية مواهب الطلبة في مجال السينما.

وتوجه الكاتب الصحفي قدري الحجار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “فنون”، بالشكر للحضور من النجوم والصحفيين والطلبة وحرصهم على الاحتفال بختام الدورة الـ25 لهذا المهرجان النوعي.

وفي كلمتها، أشارت النجمة إلهام شاهين إلى أن الجامعة البريطانية في مقدمة الجامعات التي تدعم فن السينما من خلال قسم السينما بكلية الإعلام، وشددت على حرصها الدائم بتلبية الدعوة بالمشاركة في تحكيم مشروعات تخرج طلبته.

وأوضح المخرج الكبير عمر عبد العزيز أن المهرجان والجامعة يقدمان نموذجا رائعا لفكرة دعم المواهب وتنمية قدراتهم.

وأعرب النجم أحمد وفيق عن سعادته بالتكريم من مهرجان فرنسي دولي لا يشعر فيه بالغربة كونه يعيش بين القاهرة وباريس، لذلك فهو يعتبر نفسه جزءا من المهرجان.

فيما ثمن النجم حمادة هلال تقدير المهرجان وتكريمه له، وقال: “أتمنى أن نحدث تحولا في مجال السينما مثلما فعلناها في الدراما التليفزيونية بمسلسل المداح”، وشدد على حرصه على المشاركة في حفل ختام المهرجان رغم انشغاله بتصوير عمل سينمائي جديد.

وقال اللواء طارق المهدي إن القوى الناعمة المصرية هي التي تحمل مهمة بناء وصناعة الوعي، ولذلك تأتي أهمية مثل هذا المهرجان الذي يسهم بشكل كبير في بناء وعي الشباب المصري ودعم مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

مهرجان ترى كور الفرنسى

مهرجان ترى كور الفرنسى

مهرجان ترى كور الفرنسى

مهرجان ترى كور الفرنسى

مهرجان ترى كور الفرنسى

مهرجان ترى كور الفرنسى

مهرجان ترى كور الفرنسى

مهرجان ترى كور الفرنسى

مهرجان ترى كور الفرنسى

مهرجان ترى كور الفرنسى

مهرجان ترى كور الفرنسى

مهرجان ترى كور الفرنسى