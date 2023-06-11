تحرك جديد للدينار.. أسعار العملات العربية في مصر

شهدت أسعار العملات العربية، تباينا فى بنوك مصر والبنك المركزي على مدار تعاملات الأسبوع، حيث تحرك الدينار الكويتي بقيمة 14 قرشا فيما استقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويرصد موقع “صدى البلد” حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 11 يونيو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي .



أسعار العملات العربية



الدينار الكويتي يسجل 100.41جنيه

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد عند 99.45جنيه للشراء و100.41جنيه للبيع مقابل 100.38 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش .



بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 8.39جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وكانت العملات العربية اليوم الأحد فى بنك مصر كالآتي: بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا حوالي 99.45جنيه للشراء و100.41جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.39جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث الآتي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.38جنيه للشراء و 100.81 جنيه للبيع مقارنة 100.67جنيه للبيع بارتفاع 14 قرشا .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.22جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليه الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.