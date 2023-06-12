مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم| أعراض خطيرة

يشكل ارتفاع ضغط الدم تهديدًا كبيرًا للقلب، يعتبر عبء اضطرابات القلب مرتفع بشكل مقلق ، حيث يساهم في أكثر من 27٪ من جميع الوفيات، أفادت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 220 مليون شخص في الهند يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تنشأ هذه الحالة من عوامل مختلفة ، مثل تقدم العمر ونمط الحياة المجهد، قد يكون أيضًا وراثيًا ، ويؤثر على الأفراد في أي مرحلة من مراحل الحياة.



يقول الدكتور أبهيشيك سينغ ، استشاري أمراض القلب ، مستشفى مانيبال ، غازي أباد ، "يمكن أن يؤدي عدم علاج ارتفاع ضغط الدم إلى عواقب وخيمة بما في ذلك تلف الرئتين والكلى ، وفقدان البصر والذاكرة ، وحتى فشل القلب، لذلك من الضروري استهداف وإدارة ارتفاع ضغط الدم بشكل استباقي في مراحله المبكرة لمنع تطوره داخل الجسم ".

الأعراض الرئيسية التي يجب البحث عنها لتحديد ارتفاع ضغط الدم في الجسم هي:

- ضيق في التنفس

إذا كان الشخص يعاني من ضيق التنفس المفاجئ الذي يزداد مع النشاط البدني ، فقد يكون من أعراض ارتفاع ضغط الدم.

-التعب الشديد

وفقًا للدكتور سينغ ، “يرتبط ظهور التعب غير المبرر في الجسم لفترات طويلة بارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يحدث هذا جنبًا إلى جنب مع الصداع والدوخة أو خفة الرأس وتشوش الرؤية ونزيف الأنف ".

-عدم انتظام ضربات القلب

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على إيقاع القلب المنتظم ويسبب عدم انتظام في أنماط النبض، وهذا ما يسمى عدم انتظام ضربات القلب ، والنوع الأكثر شيوعًا هو الرجفان الأذيني، يصبح معدل ضربات القلب بطيئًا جدًا أو سريعًا جدًا.

-ألم في الصدر

"انخفاض تدفق الدم إلى القلب ، في حالة ارتفاع ضغط الدم ، يسبب آلامًا في الصدر تسمى أيضًا الذبحة الصدرية، يمكن أن يكون الألم مثل ضغط مزعج أو امتلاء في الصدر، كما يمكن استهدافه في جانب واحد من الصدر ، مثل الوسط أو الجانب الأيسر من المنطقة ، "كما يقول الدكتور سينغ.

- كثرة التبول

قد تتطور حالة تسمى "فرط نشاط المثانة" (OA) كأحد الأعراض المبكرة لارتفاع ضغط الدم، يحدث هذا بسبب انقباض الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الكلى ، مما يضعف عملها الفعال.

"إن فهم أعراض ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يمكّن الأفراد من اتخاذ إجراءات مبكرة لتشخيص المرض والذهاب للعلاج الاستباقي، سيقلل هذا من تأثير الحالة على الجسم ويمنع تطور أي أمراض مصاحبة ذات صلة، ينصح الدكتور سينغ بالتواصل مع خبير طبي ومناقشة جميع الأعراض معه لتحديد الحالة بشكل صحيح وتشخيصها وعلاجها.

المصدر: timesofindia

