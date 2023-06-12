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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أميمة طالب تستعد لطرح أغنيتين باللهجة المصرية

أميمة طالب
أميمة طالب

انتهت الفنانة التونسية أميمة طالب، من تسجيل أغنيتين باللهجة المصرية وذلك تمهيدًا لطرحهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

تعاونت أميمة طالب، في الاغنيتين مع الملحن حسام البيجرمي والشاعر محمد الشناوي، ومن المفترض أن تقوم بتصويرهما على طريقة الفيديو الكليب.

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بترجع .. مقتطفات من حفل أميمة طالب في الرياض

يذكر أن أحيت الفنانة أميمة طالب، حفلا غنائيا ساهرا لها 24 أبريل، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات جلسات عيد الفطر المبارك هناك. 

ظهرت أميمة طالب، في الحفل بفستان أزرق طويل، وقدمت الجزء الأول من الحفل، الذي اختتمه الفنان عبادي الجوهر. 

وقدمت أميمة طالب، لجمهور حفلها باقة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: (لا لا يالخيزرانة، بترجع، خاطرك، خاتم الأحباب). 

 

أغاني أميمة طالب

في شهر فبراير 2023، طرحت المطربة أميمة طالب أحدث أغانيها بعنوان “ لا لا يالخيزرانة” من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمريئات، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعددا من المنصات الرقمية.

الأغنية كلمات وألحان  فلكلور ومن توزيع بشار سلطان وإيقاع  أحمد العنوه وصولو عود :جراح ميكس وماستر  جاسم محمد والأغنية تم تنفيذها تحت إشراف الملحن سهم.

حقق كليب أغنية مرجيحة للفنانة أميمة طالب، مليون ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في أخر أغسطس الماضي. 

كما طرحت المطربة أميمة طالب، ثالث كليباتها باللهجة المصرية مع المخرجة بتول عرفة، بعنوان "أنا شايفاك"، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس، ويشارك بالأداء التمثيلي في الكليب الفنان أحمد مجدى.

وحققت الفنانة أميمة طالب ، مليونا و150 ألف مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل اسم ليه راجع، بعد أن تم طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم 21 أكتوبر الماضي. 

جدير بالذكر أن أغنية ليه راجع لـ أميمة طالب ، من كلمات: عَلم، ألحان: أحمد الخليدي، توزيع موسيقي: فواز الراشدي، إيقاع: تركي البيشي، مكس ماستر: جاسم محمد.

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