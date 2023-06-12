مستشفى النجوم.. المهن التمثيلية تتكفل بعلاج أحمد هانى واستقرار حالة حسام داغر

يشهد الوسط الفني خلال هذه الفترة تعرض عدد كبير من النجوم إلى أزمات صحية مختلفة وكان آخرها نقل الفنان حسام داغر للعناية المركزة في أحد المستشفيات في منطقة الشيخ زايد بعد تعرّضه لوعكة صحية.

أحمد هانى

تكفلت نقابة المهن التمثيلية بعلاج الفنان الشاب أحمد هاني بعد تعرضه لحادث سير مروع .

وتابع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حالة أحمد هاني حيث تكفل بكل شئ يخص علاج الفنان الشاب.

أعلن الفنان محمد علي رزق، إصابة الفنان أحمد هاني، بإصابات بالغة ونقله إلى العناية المركزة بعد تعرضه لحادث سيارة مروع.

وكتب محمد علي رزق، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” :"زميلنا أحمد هانى عمل حادث سيارة صعب جداًا وهو دلوقتي بالرعاية المركزة…نسألكم الدعاء له بالشفاء وإنه يقوم بألف سلامة لأهله و حبايبه".



لقاء سويدان

حرصت الفنانة لقاء سويدان على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعد إجراء عملية جراحية.

ونشرت لقاء سويدان صورة من المستشفى معلقة "والشكر يارب علي جميع قدرك، ممتنة جدًا لكل اللي اتصل أو بعت رسالة يطمئن عليا".

يذكر أن شهدت الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان استقرارًا ملحوظًا بعد إجرائها عملية جراحية.

وقالت لقاء سويدان، في تصريحات لـ “صدى البلد”، “أنا بقيت كويسة بعد إجراء العملية.. والحمد لله على كل شيء، وبشكر كل اللي حاول يكلمني ويطمئن على صحتي”.

حسام داغر

نشر الفنان حسام داغر عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، أول تعليق بعد خروجه من العناية المركزة .

وعلق حسام داغر : أنا الميت الذي أحييته فلك الحمد.. وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد.. وأنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد.

أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد.. وأنا الضال الذي هديته فلك الحمد لك الحمد كله ولك الشكر كله.. وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

طارق عبد العزيز

نشر الفنان طارق عبد العزيز أول صورة له قبل مغادرته المستشفي بعد اجراء عملية تركيب دعامات في القلب .

وكتب طارق عبد العزيز :" اللهم لك الحمد دائما وأبدا .. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح ، و بطمن الجميع إني بخير الحمدلله ، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق ، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء ، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من د/ اشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات ، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي ".