أندية الصم تتسلم شيكات الدعم قبل انطلاق الدوري

تسلمت أندية كرة القدم للصم ، الشيكات الخاصة بالدعم المقدم من وزارة الرياضة، قبل أيام من انطلاق بطولة الدورى للدرجة الأولى و الممتاز.

وكانت الوزارة قدمت دعما بقيمة مليون و 300 ألف جنيه، لأندية الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولي لكرة القدم للصم، وجاء عدد الأندية المستفيدة 37 ناديا، بواقع 50 ألف جنيه لأندية الممتاز و30 ألف جنيه لأندية الدرجة الأولي، وسمحت اللجنة لمراكز الشباب وأندية الشركات بالمشاركة فى دوري كرة القدم، ووصل إجمالي عدد الفرق المشاركة 58 هيئة مشاركة فعليا فى الدوري وكأس مصر.

وتنطلق بطولة الدورى يوم 16 يونيو ، حيث تقام المباريات على ملاعب الأندية المشاركة فى البطولة، على مستوى الدورى الممتاز، ويشارك فى البطولة 16 فريقا، مقسمة إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق.