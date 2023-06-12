إعلامية: دوري أبطال أفريقيا الـ11 يؤمن الأهلي لسنوات

توجهت الإعلامية إنجي أنور، بالتهنئة إلى جمهور الأهلي بمناسبة تتويج النادي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وقالت خلال تقديمها لبرنامج «مصر جديدة»، المذاع عبر فضائية «ETC»، مساء الإثنين، إن «اللقب الجديد يؤمن نادي القرن لسنوات»، معقبة: «السرب أصبح يغرد منفردًا، وأصبح بعيدًا عن النادي الأهلي جدًا».

وأشارت إلى أنها صرحت أمس، قبل موعد المباراة بأن الخبرة ستحسم الأمور، معقبة: «مفيش حد كان مطمئنًا زي الأهلاوية، وجمهور الوداد نفسهم كانوا قلقانين، لكن عندما سجل الوداد هدفًا من هجمة وحيدة هاج وماج ولاعبي النادي المغربي بعدها ضيعوا الوقت».

ولفتت إلى أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر، ذكّر اللاعبين ما بين الشوطين بأن الأهلي بحاجة لهدف واحد من أجل الفوز، مضيفة: «استدعى رصيد خبرة 10 بطولات، والنهائي رقم 16، وحفزهم لكسر فكرة إن الوداد أصبح عقدة، لا عقد في كرة القدم».

وأشادت بأداء الأهلي في الشوط الثاني للمباراة، مختتمة: «حذاري تندفع هجوميًا وتتراجع أمام الأهلي، خبرة النادي في لحظة ظهرت، المهمة تمت والمواقف تبدلت، وضغط الكرة الأرضية أصبح على الوداد ومدربه وجمهوره».

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، بعد أن فرض التعادل على مستضيفه الوداد المغربي 1-1 في إياب الدور النهائي من البطولة، مستفيداً من الفوز ذهاباً على ملعبه استاد القاهرة (2-1).

وعزز الأهلي رقمه القياسي من الألقاب القارية في هذه المسابقة رافعاً رصيده الى 11 لقباً، إذ يعد اللقب الثالث للقلعة الحمراء في آخر 4 مواسم.