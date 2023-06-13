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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس صناعة النواب مهنئا الأهلي: رفعتم رأس الكرة المصرية

النادي الاهلي
النادي الاهلي

هنأ المهندس معتز محمد محمود  رئيسس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأهلي والجماهير الأهلاوية وجماهير الكرة المصرية، بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا: إن الأهلي حقق إنجاز تاريخيا بعد الفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة، مشيدا بالروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز باللقب.

وأعرب محمد محمود، في تصريح صحفي له اليوم، عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات.

مشيرا: إلى أن الأهلي استطاع ان يحقق الفخر والريادة الأفريقية بالفوز بهذه البطولة الكبيرة في تاريخه.

ووجه رئيس صناعة البرلمان، الشكر للاعبي الأهلي والجهاز الفني على الجهد الذي بذلوه لإسعاد الجماهير المصرية والعربية بتحقيق اللقب.

وأردف أن هذه ليست البطولة الوحيدة للأهلي هذا الموسم ولكنها البطولة الرابعة وهو ما يسعد الجماهير المصرية.

وتابع محمود أن الأهلي أثبت عبر مختلف مباريات بطولة دوري ابطال أفريقيا، آداء رجوليا مبهرا وهو ما أدى في النهاية للتتويج بالبطولة. مبروك للاهلي ومبروك للمصريين رفع الرأس عريبا وافريقيا وأفريقيا بهذه البطولات.

وكان الأهلي حقق البطولة رقم 11 فى تاريخه في دوري أبطال افريقيا، بعد الفوز على الوداد بمجموع المباراتين 3-2 في القاهرة والمغرب، وأثبت قوة رياضية أفريقية هائلة.

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