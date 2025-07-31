رفض أن يغششه في الامتحان فشوه وجهه.. محاكمة الطالب المتهم في البدرشين بعد قليل

تنظر محكمة الطفل في الجيزة، بعد قليل، محاكمة الطالب المتهم بالتعدي على زميله بتشويه وجهه بالبدرشين، بسبب عدم السماح له بالغش منه داخل الامتحان.

وقضت محكمة جنح البدرشين، فى يونيو الماضي، بمعاقبة والد الطالب بالحبس عامين، لاتهامه بالتعاون مع نجله فى التعدى على زميله الذى رفض أن يسمح له بالغش أمام المدرسة بعد أداء الامتحان.

نشبت مشاجرة بعد انتهاء إحدى لجان الامتحانات بمدرسة إعدادية فى البدرشين، قام خلالها أحد الطلاب بالاعتداء على زميله باستخدام آلة حادة، ما أدى إلى إصابة الأخير بجرح قطعي في الوجه استلزم 27 غرزة، وإصابات متفرقة في أنحاء جسده، وتدخل والد الطالب المعتدي وقام بشل حركة المجني عليه، ما مكن ابنه من الاعتداء عليه.

وكشفت التحقيقات أن الخلاف نشب بسبب رفض الطالب المجني عليه السماح لزميله بالغش داخل اللجنة، ما أثار غضب الأخير ودفعه للتوعد بالانتقام، وبالفعل نفذ الطالب تهديده بعد انتهاء الامتحان مباشرة، مستعينًا بوالده الذي لم يكتف بالمشاهدة بل شارك في الاعتداء.

وأضافت التحقيقات أن الطالب المعتدي قام بمضايقة زميله المتفوق دراسيًا، وأجبره في مرات سابقة على مساعدته في الامتحانات تحت التهديد، ومع كل محاولة رفض كان يواجه بالضرب والشتائم، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة بقسم شرطة البدرشين، يحمل رقم 3228 لسنة 2025، وتم إرفاقه بتقرير طبي يوضح حجم الإصابات وخطورتها، والتي وصلت إلى العاهة المستديمة.