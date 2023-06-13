ذكريات كابتن زيزو مع اول بطولة للأهلي في دوري ابطال إفريقيا.. فيديو

تذكر الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي، أول بطولة أفريقية للأهلي كانت في تاريخ 12/12 عام 1982 وذلك في معرض مصادفة حصول الأهلي على بطولة إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ 11 يونيو، كاشفاً عن حديث جمعه برئيس القلعة الحمراء الراحل صالح سليم قبل توليه منصب مدير الكرة في ثمانينيات القرن الماضي.





وتابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: جاء صالح سليم وطلب مني أن أتولى منصب مدير الكرة ولكنني رفضت، والسبب هو إنني لا أحب العمل الإداري لكن المايسترو أكد لي إننا تمت تربيتنا جميعا على خدمة الأهلي والقيام بأي عمل من أجله، لذلك طلبت الحصول على مهلة للتفكير وبعد 24 ساعة فقط وافقت على تولي المنصب وسألني صالح سليم ما سبب تبديل رأيك وبعدها حققنا أول بطولة لدوري أبطال إفريقيا عام 1982، "قلت له إنني وضعت لنفسي أهدافا أعمل على تحقيقها مع الأهلي وأولها هي الفوز بأول بطولة إفريقيا في تاريخنا".



وأشاد بأداء شخصية كولر وإنفعاله في المباراة قائلاً : "شخصية كولر كانت هادئة وقوية وإنفعالته كانت منظبطة وهذا ظهر على ملامح وجهه ولغة الجسد".



وأكمل : جمال هذه البطولة أنها مفاجاة وجائت مع بعد أداء صعب وعثرات تعرض لها الفريق في بداية دوري المجموعات وماتش الوداد في القاهرة أعطى إحساس بأن ماحدث العام الماضي قد يتكرر .



وعن تقيمه للبطولة وكولر، قال : "البطولات يسجلها أصحابها في التاريخ وقد أشيد بشيء يزيد عليه التاريخ بعد ذلك إشادات أكبر أما تقيمي لكولر في وجوده مع النادي الأهلي هو 9 من عشرة وهو رقم كبير في ظل التحديات والعقبات ".



وذكر كابتن " زيزو " أن الجين الوراثي لاسرة النادي الاهلي ومحبيه وابنائه يعتمد دائماً على التفاؤل الذي يتم بنائه بداية من قطاع الناشئين،الناشئين، قائلاً : " الجين الوراثي لأسرة النادي الأهلي دائماً عندهم أمل حتى لو بنسبة 3% وهو متمثل في أن قطاع الناشئين أنه دائماً يسعى للنجاح ويتم تاسيس الناشئين أن يشعر بالانتماء وأن يحقق المكسب بقوة وبشكل فني علمي.