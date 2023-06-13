التعليم: يمكننا الوصول إلى مصور أي ورقة امتحانات الثانوية خلال دقائق

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لا توجد شكاوى وردت للوزارة عن سير امتحانات الثانوية العامة .

وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولى الفضائية"، :" وزير التعليم متواجد في غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة سير الامتحانات".

وأضاف شادي زلطة:" رصدنا تداول صفحة خاصة لامتحان التربية الدينية، وأصدرنا بيانا للتأكيد أن هذه الورقة خاصة بامتحان العام الماضي ".

وتابع شادي زلطة :" تم رصد حالة غش إلكتروني في إحدى اللجان، وهي محاولة لاستخدام الهاتف المحمول، لتصوير سؤال في الامتحان ".

وأكمل شادي زلطة :" أي أسئلة يتم تصويرها من ورقة الامتحان، نستطيع أن نصل إلى مصور هذه الأسئلة خلال دقائق معدودة ".

ولفت شادي زلطة، إلى أنه: "تم رصد 3 حالات غش إلكتروني، ومحاولة تصوير أسئلة امتحانات".