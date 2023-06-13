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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التعليم: يمكننا الوصول إلى مصور أي ورقة امتحانات الثانوية خلال دقائق

رضا حجازي
رضا حجازي

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لا توجد شكاوى وردت للوزارة عن سير امتحانات الثانوية العامة .

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وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولى الفضائية"، :"  وزير التعليم متواجد في غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة سير الامتحانات".

وأضاف شادي زلطة:"  رصدنا تداول صفحة خاصة لامتحان التربية الدينية، وأصدرنا بيانا للتأكيد أن هذه الورقة خاصة بامتحان العام الماضي ".

وتابع شادي زلطة :"  تم رصد حالة غش إلكتروني في إحدى اللجان، وهي محاولة لاستخدام الهاتف المحمول، لتصوير سؤال في الامتحان ".

وأكمل شادي زلطة :"  أي أسئلة يتم تصويرها من ورقة الامتحان، نستطيع أن نصل إلى مصور هذه الأسئلة خلال دقائق معدودة ".

ولفت شادي زلطة، إلى أنه: "تم رصد 3 حالات غش إلكتروني، ومحاولة تصوير أسئلة امتحانات".

 

 

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