بعد هطول أمطار متوسطة.. غرق الشوارع والميادين العامة بمدن سيناء الساحلية

تسببت الامطار التي سقطت علي مناطق شمال سيناء اليوم الثلاثاء، في غرق الشوارع والميادين العامة خاصة بمدن المحافظة الساحلية ..مما أثر على الحركة التجارية في أسواق المدن.

حيث تعرضت مناطق المحافظة إلى هطول أمطار متقطعة على مدي عدة ساعات وهبوب رياح باردة بسبب تقلب الأحوال الجوية وسوء حالة الطقس .

درجة الاستعداد:

وفي هذا الصدد ..قرر اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد علي مستوي غرف العمليات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ، والابلاغ الفوري لغرفة العمليات في الديوان العام باي احداث تتعلق بالطقس.

واعطي اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تكليفاته الي رؤساء مجالس المدن بمراكز المحافظة ، بالتنسيق مع مديرية الطرق للدفع باللوادر لرفع الكثبان الرملية التي تراكمت علي الطرق بفعل حركة االكثبان الرملية التي نشطت بسبب شدة هبوب الرياح لمنع وقوع حوادث طرق .،وسحب المياه عند وجود تجمعات لها في المناطق المتهفصة .



يأتي ذلك بناء علي بيان هيئة الأرصاد الجوية بشان تعرض البلاد لطقس غير مستقر وسقوط امطار خفيفة الي متوسطة ورعدية أحيانا علي مناطق متفرقة من شمال سيناء.