محافظ شمال سيناء يفتتح مشروع انت الأغلى بمراكز الشباب

افتتح اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مشروع انت الأغلى، في مركز بالعريش بمدرسة الشهيد احمد شحاته التجريبية بالريسه ، وفي مركز ببئرالعبد بمدرسة الاعدادية بنات ، وفي مركز بالشيخ زويد بمدرسة الاعدادية بنات، وفي مركز برفح بمدرسة نجع شبانه، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

تحت رعايه الدكتور رضا حجازى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وبرعاية وحضور اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه المحافظ، وحضور اللواء عبدالرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة، وبرعاية الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

يأتي تنفيذ البرنامج في إطار توجيهات القيادة السياسية العليا بتكامل عمل الوزارات وتكثيف البرامج والمشروعات بالمحافظات الحدودية.. حيث تم إعداد البرامج والانشطة التى تهدف الى ترسيخ مفهوم المواطنة والإنتماء لدى تلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية



٢٠٠٠ طالب وطالبة:

وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، ان المشروع يستهدف فى المرحلة الأولى نحو ٢٠٠٠ طالبا وطالبة، موزعين على أربع مراكز كل مركز ٥٠٠ طالبا وطالبة.، ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة (الرياضية – الفنية- الثقافية) . ،

حيث يهدف البرنامج الى تصويب وترسيخ مفهوم المواطنة والإنتماء لدى تلاميذ المدارس و التثقيف والتوعية بأهمية القوانين والتشريعات لتحقيق الاستقرار

وكذا نشر مفهوم الثقافة الرياضية ونبذ العنف والتعصب و تنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى التلاميذ وشغل أوقات الفراغ في المجالات الفنية المختلفة.



يشرف على تنفيذ البرنامج حمزه رضوان وكيل الوزارة ،و إيهاب بيتا مدير مديرية الشباب والرياضة ، وبإشراف عام ، ومتابعة حنان المداح مديرعام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

