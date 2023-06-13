مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن آراء طلاب الصف الثالث الثانوي، في امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء اليوم، الثلاثاء، وتصريحات وزير التربية والتعليم حول امتحانات الثانوية العامة والتعليمات الخاصة لرؤساء اللجان والإدارات التعليمية.

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في البداية قال إسماعيل حمدي طالب بمدرسة الأورمان بالدقي، إن امتحان الإحصاء كانت توجد به بعض الصعوبات التي تحتاج الي تفكير كثير أما الاقتصاد فكان سهلا جدا و أنه لابد من وجود أسئلة تميز الطالب المتفوق من غيره، متمنيا أن تكون باقي الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط و أن وقت الامتحانات مناسب لحل الأسئلة.

ومن ضمن الآراء أيضا كانت لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة والذين عبروا عن سعادتهم البالغة ، لسهولة امتحان الاقتصاد اليوم، وتمنوا أن يكون امتحان اللغة العربية في سهولة امتحان الاقتصاد.

بينما قال محمد طالب بمدرسة الاورمان بالجيزة إن امتحان الاقتصاد اسئلته سهلة جدا وفى مستوى الطالب العادى، والوقت كان مناسبا لحل أسئلة الامتحان.

أيضاً أكد بعض طلاب الثانوية العامة، ان هناك صعوبة نسبية في امتحان مادة الاحصاء، أما مادة الاقتصاد جاءت في مستوى الطالب المتوسط.