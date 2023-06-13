عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد”  أحمد زهران ، تغطية خاصة عن آراء طلاب الصف الثالث الثانوي، في امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء اليوم، الثلاثاء، وتصريحات وزير التربية والتعليم حول امتحانات الثانوية العامة والتعليمات الخاصة لرؤساء اللجان والإدارات التعليمية.

شاهد الفيديو:

في البداية قال إسماعيل حمدي  طالب بمدرسة الأورمان بالدقي،  إن امتحان الإحصاء كانت توجد به بعض الصعوبات التي تحتاج الي تفكير كثير أما الاقتصاد فكان سهلا جدا و  أنه لابد من وجود أسئلة تميز الطالب المتفوق من غيره، متمنيا أن تكون باقي الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط و أن وقت الامتحانات مناسب لحل الأسئلة.

ومن ضمن الآراء أيضا كانت لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة والذين عبروا عن سعادتهم البالغة ، لسهولة امتحان الاقتصاد اليوم، وتمنوا أن يكون امتحان اللغة العربية في سهولة امتحان الاقتصاد.

بينما قال محمد طالب بمدرسة  الاورمان بالجيزة إن امتحان الاقتصاد اسئلته سهلة جدا وفى مستوى الطالب العادى، والوقت كان مناسبا لحل أسئلة الامتحان.

أيضاً أكد بعض  طلاب الثانوية العامة، ان هناك صعوبة نسبية في امتحان مادة الاحصاء، أما مادة الاقتصاد جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

شاهد الفيديو:

أحمد زهران موقع “صدى البلد مادة الاقتصاد والاحصاء وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء مدرسة الأورمان بالدقي محافظة الجيزة امتحان اللغة العربية الطالب المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

أبرزها صن داونز وبيراميدز| أندية لا تتوقعها هنأت الأهلي بدوري الأبطال.. وهذا موقف الزمالك

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

موضوعات متعلقة

المعاشات الجديدة لـ 11 مليون مستحق | اعرف الموعد والتفاصيل

مفيش تعويم .. مفاجأة في سعر الدولار وتفاصيل جديدة عن الذهب

محدش يخرج من بيته.. عاصفة ترابية تضرب عدة محافظات وتحذير لسكان القاهرة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

عائد ضخم .. تفاصيل طرح 4 شهادات استثمار بالبنوك

انقطاع الانترنت عن العالم لعدة أشهر | ايه الحكاية ؟!

كواليس مثيرة في حادث وفاة طالبة الإعدادية بالمنوفية

اوعوا تاكلوا مانجو في هذا التوقيت | تحذير من الفلاحين

ترشيحاتنا

مخاوف في أمريكا من أزمة غذاء عالمية بعد تصريحات بوتين

أبو العينين في كلمته بالحوار الوطني: مصر مؤهلة لعمل عظيم.. ونحتاج إلى رؤى جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وقوانين لجذب جيل جديد من الاستثمار

الأعظم في تاريخ الصاعقة| سمير فرج يكشف تفاصيل معركة رأس العش

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مصر مؤهلة لعمل عظيم.. أبرز تصريحات النائب محمد أبو العينين بالحوار الوطني|فيديو

الرئيس الإيراني يعلن استعداد طهران للانضمام إلى تحالف بريكس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر خرافي لفستان نانسي عجرم الأبيض بالأردن

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول اللحوم الحمراء.. تؤدي للغيبوبة

حمدي فتحي خارج الأهلي| تفاصيل عرض قطري ومبلغ خيالي مرصود لـ اللاعب

فيديو

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

خناقة ثلاثي الأهلي في ليلة التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. أين الحقيقة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ