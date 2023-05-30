حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن حقيقة هروب المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، الكولومبي أوسوريو من فندق الإقامة قبل مباراة نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

شاهد الفيديو:

ترددت أنباء حول هروب المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، الكولومبي أوسوريو من فندق الإقامة قبل مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، في لقاء مؤجل من الجولة 23 في بطولة الدوري المصري.

وأكد النادي الأبيض أن المدرب الكولومبي لم يهرب من النادي وأن هذه الأخبار هدفها ضرب استقرار النادي قبل مباراة اليوم أمام طلائع الجيش، حيث سدد النادي مستحقات الفندق الذي يقيم فيه المدرب الكولومبي، ولا يوجد أزمة بسبب المستحقات المتأخرة.

وأكد النادي أن الكولومبي أوسوريو مستمر مع الزمالك وسعيد مع الفريق ولن يرحل عن النادي في الوقت الحالي.