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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروبه من الفندق ورحيله عن الزمالك

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لـ الزمالك، عن حقيقة اقترابه من تولي تدريب كلوب أمريكا المكسيكي وهروبه من فندق الفريق بسبب وجود مستحقات مادية مستحقة على النادي للفندق.

هل يرحل خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب الزمالك؟

وقال أوسوريو في تصريح خاص لـ صدى البلد:"سأشارك ذلك معكم، أنا مدرب نادي الزمالك، وأتمنى أن أكون مع الفريق لفترة طويلة".

ويُعد أوسوريو المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني لنادي كلوب أمريكا المكسيكي.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وتولى أوسوريو تدريب الزمالك خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وسبق لـ أوسوريو تدريب منتخب المكسيك ببطولة كأس العالم 2018، حيث تأهل معهم لدور الـ 16.

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