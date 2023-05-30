أحمد حسن يكشف حقيقة هروب أوسوريو من الزمالك

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن هروب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك من فندق إقامته بسبب وجود مستحقات مالية على النادي لدي الفندق.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر داخل الزمالك: أوسوريو متواجد في معسكر الفريق حاليًا إستعدادًا لمباراة طلائع الجيش بشكل طبيعي"

الزمالك يواجه طلائع الجيش:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 23، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.