وصول حافلة الزمالك إلى إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى إستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للأبيض مع الفريق بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن هروبه.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.