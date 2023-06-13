مصر مؤهلة لعمل عظيم.. أبرز تصريحات النائب محمد أبو العينين بالحوار الوطني|فيديو

• نحتاج إلى قانون استثمار جديد مبسط وواضح وخلق التنافسية داخل الدولة بكل المحافظات

• نحتاج لبنية أساسية للتكنولوجيا والسياحة.. ومعرفة كيفية التسويق العقاري لمصر

• الإرادة المصرية تستطيع أن تقود قدرات مصر الجديدة خلال الفترة القادمة

• القيادة الحالية تستطيع أن تفجر الطاقات الشابة بالأفكار من أجل بناء مصر الجديدة

أعرب النائب، محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عن تقديره لإدارة مجلس الحوار الوطني، فيما يقدمونه من جهود من أجل الخروج بحصيلة نقاشية تكون زخرا لتطوير الرؤية المستقبلية لمصر.





جاء ذلك خلال كلمة له بجلسة أولويات الاستثمارات العامة - ملكية وإدارة أصول الدولة - تمويل الاستثمار العام المدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، إحدى لجان المحور الاقتصادي وأحد محاور الحوار الوطني، المنعقدة الآن بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.



ورأى النائب محمد أبو العينين، أن الفترة القادمة تحتاج فيها مصر إلى رؤى جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، نحتاج إلى قانون استثمار جديد مبسط وواضح، قوانين تكون من شأنها جذب جيل جديد من الاستثمار، بالإضافة إلى خلق التنافسية داخل الدولة وفي كل محافظة من محافظات مصر سواء في معدلات التنمية أو الاستثمار وأداء المحافظين، مؤكدا أن مصر قادرة على مواكبة الدول الحديثة.



وأضاف وكيل مجلس النواب، "نحتاج أن نبني مصر بأفكار جديدة، بتوفير بنية تكنولوجية حديثة، نثقل من خلالها خبرات الشباب، مضيفا "نحتاج لبنية أساسية للسياحة، ومعرفة كيفية التسويق العقاري لمصر".



وتابع: "قضايا التسويق لمصر سواء التسويق المحلي أو العالمي في الخارج، يحتاج إلى تعاون جميع الجهات"، مؤكدا مصر مؤهلة لعمل عظيم، وأن الإرادة التي استطاعت أن تخرج من النفق الضيق على مدار 10 سنوات ماضية تستطيع أن تقود قدرات مصر الجديدة خلال الفترة القادمة".



وأكد وكيل مجلس النواب، أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة، وأن القيادة الحالية تستطيع أن تفجر الطاقات الشابة بالأفكار من أجل بناء مصر الجديدة".



واختتم، قائلا: "متفائل بالفترة القادمة، وكل التحية للحوار الوطني والقيادة السياسية التي تبنت هذا الحوار من أجل وضع رؤى جديدة لمستقبل مصر".