عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر مؤهلة لعمل عظيم.. أبرز تصريحات النائب محمد أبو العينين بالحوار الوطني|فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

• نحتاج إلى قانون استثمار جديد مبسط وواضح وخلق التنافسية داخل الدولة بكل المحافظات

• نحتاج لبنية أساسية للتكنولوجيا والسياحة.. ومعرفة كيفية التسويق العقاري لمصر

• الإرادة المصرية تستطيع أن تقود قدرات مصر الجديدة خلال الفترة القادمة

• القيادة الحالية تستطيع أن تفجر الطاقات الشابة بالأفكار من أجل بناء مصر الجديدة

 

أعرب النائب، محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عن تقديره لإدارة مجلس الحوار الوطني، فيما يقدمونه من جهود من أجل الخروج بحصيلة نقاشية تكون زخرا لتطوير الرؤية المستقبلية لمصر.
 

txt

محمد أبو العينين: مصر تحتاج إلى رؤى جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية


جاء ذلك خلال كلمة له بجلسة أولويات الاستثمارات العامة - ملكية وإدارة أصول الدولة - تمويل الاستثمار العام المدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، إحدى لجان المحور الاقتصادي وأحد محاور الحوار الوطني، المنعقدة الآن بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ورأى النائب محمد أبو العينين، أن الفترة القادمة تحتاج فيها مصر إلى رؤى جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، نحتاج إلى قانون استثمار جديد مبسط وواضح، قوانين تكون من شأنها جذب جيل جديد من الاستثمار، بالإضافة إلى خلق التنافسية داخل الدولة وفي كل محافظة من محافظات مصر سواء في معدلات التنمية أو الاستثمار وأداء المحافظين، مؤكدا أن مصر قادرة على مواكبة الدول الحديثة.

وأضاف وكيل مجلس النواب، "نحتاج أن نبني مصر بأفكار جديدة، بتوفير بنية تكنولوجية حديثة، نثقل من خلالها خبرات الشباب، مضيفا "نحتاج لبنية أساسية للسياحة، ومعرفة كيفية التسويق العقاري لمصر".

وتابع: "قضايا التسويق لمصر سواء التسويق المحلي أو العالمي في الخارج، يحتاج إلى تعاون جميع الجهات"، مؤكدا مصر مؤهلة لعمل عظيم، وأن الإرادة التي استطاعت أن تخرج من النفق الضيق على مدار 10 سنوات ماضية تستطيع أن تقود قدرات مصر الجديدة خلال الفترة القادمة".

وأكد وكيل مجلس النواب، أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة، وأن القيادة الحالية تستطيع أن تفجر الطاقات الشابة بالأفكار من أجل بناء مصر الجديدة".

واختتم، قائلا: "متفائل بالفترة القادمة، وكل التحية للحوار الوطني والقيادة السياسية التي تبنت هذا الحوار من أجل وضع رؤى جديدة لمستقبل مصر".

 

محمد أبو العينين اخبار محمد أبو العينين الحوار الوطني أجندة الحوار الوطني اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

أبرزها صن داونز وبيراميدز| أندية لا تتوقعها هنأت الأهلي بدوري الأبطال.. وهذا موقف الزمالك

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

موضوعات متعلقة

النائب محمد أبو العينين يطالب بضرورة خلق فكر تسويقي جديد للدولة

ترشيحاتنا

مخاوف في أمريكا من أزمة غذاء عالمية بعد تصريحات بوتين

أبو العينين في كلمته بالحوار الوطني: مصر مؤهلة لعمل عظيم.. ونحتاج إلى رؤى جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وقوانين لجذب جيل جديد من الاستثمار

الأعظم في تاريخ الصاعقة| سمير فرج يكشف تفاصيل معركة رأس العش

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مصر مؤهلة لعمل عظيم.. أبرز تصريحات النائب محمد أبو العينين بالحوار الوطني|فيديو

الرئيس الإيراني يعلن استعداد طهران للانضمام إلى تحالف بريكس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر خرافي لفستان نانسي عجرم الأبيض بالأردن

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول اللحوم الحمراء.. تؤدي للغيبوبة

حمدي فتحي خارج الأهلي| تفاصيل عرض قطري ومبلغ خيالي مرصود لـ اللاعب

فيديو

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

خناقة ثلاثي الأهلي في ليلة التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. أين الحقيقة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ