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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقام الجمهوريين.. سناتور أمريكي يهدد بايدن وعائلته: ستواجهون مصير ترامب

بايدن وترامب
بايدن وترامب

استنكر السناتور الجمهوري، ماركو روبيو، لائحة الاتهام الموجهة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ووصفها بأنها سياسية وحذر من انتقام الجمهوريين.

وقال روبيو، لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية، “سيتعرض الرئيس الجمهوري القادم لضغط هائل لتوجيه الاتهامات وإدانة جو بايدن وعائلته وابنه هانتر”.

وأضاف روبيو، حول تعهد المرشحين الرئاسيين من الحزب الجمهوري بالعفو عن ترامب، إن “العفو الاستباقي سيحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين الجمهوريين”.

ومنذ قليل، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن محكمة ميامي سمحت للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بالمغادرة دون قيود أو شروط.

محكمة ميامي تسمح بمغادرة ترامب دون كفالة مالية

ماذا قال ترامب أثناء محاكمته في قضية الوثائق السرية؟

وأكدت “سي إن إن”، أنه “لن يتم فرض كفالة مالية على ترامب مقابل السماح له بمغادرة المحكمة”.

وأوضحت أن “لن يتم فرض قيود على سفر ترامب بعد مثوله أمام المحكمة بقضية الوثائق السرية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لقاضي الصلح في محكمة ميامي: “أنا غير مذنب”.

وفي الجلسة، ارتدى ترامب ربطة عنق حمراء وجلس عابس الوجه خلال الإجراءات.

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