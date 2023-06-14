«العلوم الزراعية» بجامعة العريش تنظم ندوة حول العمل التطوعي وأثره في تنمية المجتمع

نظمت كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش محافظة شمال سيناء، ندوة تثقيفية تحت عنوان "

العمل التطوعي وأثره فى تنمية المجتمع "، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش والدكتور محمد نجاتي عميد الكلية، ود. هاني العلاقمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ود هاني سامي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



دور التطوّع :



وقال الدكتور السيد ثابت امين الكلية ، إن الندوة تناولت عدة محاور أهمها: مفهوم التطوع ، أهمية التطوع ( لماذا نتطوع )، التطوع الفردى ، التطوع المؤسسى ، دور التطوع فى بناء الفرد والمجتمع، نماذج تطوعية يمكن تنفيذها بالمجتمع السيناوى وذلك بقاعة الدكتور مجدى غانم بالكلية وقد حاضر في هذه الندوة الدكتور سامح عطا صبحى، خبير في مجال العمل الأهلي والتطوعي .



وأكد الدكتور محمد نجاتي عميد الكلية، على أهمية عقد الندوات التثقيفية لطلاب الكلية والخريحين والتى تستهدف تنمية الوعي القومي للشباب وتحفيزهم ووضعهم على بداية طريق المستقبل.



