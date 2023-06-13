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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش يفتتح الصالون الثقافي بحضور شيوخ وعواقل شمال سيناء

أعضاء الصالون الثقافي
أعضاء الصالون الثقافي بجامعة العريش

   
افتتح الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش شمال سيناء،  الصالون الثقافي للجامعة بلقاء بعنوان: (الثقافة في شمال سيناء بين الواقع والمأمول) بحضور شيوخ وعواقل محافظة شمال سيناء .

 

حضر الصالون، الشيخ درويش سلامة ابو جراد، والشيخ يحي محمد الغول القاضي العرفي بسيناء ،و أشرف المشرحاني مدير عام القصور الثقافية بشمال سيناء وعمداء ووكلاء وأساتذة كليات الجامعة ولفيف من المثقفين والمهتمين بالجوانب الثقافية بالمحافظة. 


وقد رحب رئيس الجامعة بالضيوف؛ مؤكدًا على تفعيل دور الجامعة التنويري والتثقيفي، والذي  يأتي متماشيًا مع رؤية الجامعة في تحقيق  "الريادة والتميز في بناء مجتمع المعرفة".


وفي كلمة الشيخ درويش سلامة درويش أبوجراد من شيوخ شمال سيناء  الذي تحدث عن وسم القبيلة ودورها ككيان اجتماعي متكامل مع القبائل الأخرى من ضوابط عرفية متعارف عليها لحل المنازعات الطارئة والدور الوطني للقبيلة بسيناء في الماضي والحاضر.


وتحدث الشيخ القاضي العرفي يحيى محمد الغول القاضي العرفي بشمال سيناء، عن دور الجامعة في التنمية المستدامة وتخطيط المدن بما يتماشى مع البعدين الأمني والاستراتيجي للوطن.

 وكذلك التثقيف بما يتماشى مع الوضع الجغرافي للبلد. وحدود الاستفادة من المحاصيل الزراعية التي تتناسب مع جغرافية المنطقة وندرة المياه.


وأوضح   أشرف المشرحاني مدير عام قصور الثقافة بشمال سيناء، دور الثقافة والقوى الناعمة في تنمية ثقافة المواطن بشمال سيناء. والبروتوكولات الثقافية الموقعة بين الجامعة ووزارة الثقافة. 


 

كما تم إلقاء بعض القصائد الشعرية  التي تشحذ همم الوطنية والانتماء التي القاها الشاعر  السيناوي عطالله الجداوي.، وأخيرًا اختتم رئيس الجامعة الصالون الثقافي بتكريم المتحدثين.

 

بروتوكول ثقافي:


وقد خرج الصالون بعدد من التوصيات أهمها:
- عمل بروتكول ثقافي بين الجامعة والإدارة العامة للثقافة بالعريش،  لتقوم الجامعة بدورها المأمول في خدمة الثقافة بشمال سيناء و ان ترعى وزارة الثقافة المبدعين في الأنشطة الثقافية لطلاب جامعة العريش.

  - الانتظام في فعاليات هذا الصالون على ان يكون  بشكل دوري.

- دعوة بعض القامات الثقافية والتنويرية من خارج شمال سيناء للمشاركة في هذا الصالون الثقافي مستقبلاً.
 

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