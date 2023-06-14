عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مجسم.. نرمين الفقي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت النجمة نرمين الفقي صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".

 

و تألقت نرمين الفقي بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان مجسم  باللون الأسود ، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تبرز جمالها ، مما حازت على تفاعل وإعجاب متابعيها .

أعمال قادمة

تستعد الفنانة نرمين الفقى عرض مسلسل "بعد النهاية" ويشاركها البطولة أحمد سعيد عبد الغني وريهام سعيد وهالة صدقي وعمرو عبد العزيز وعلاء مرسي وصبري عبد المنعم، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

 

أخر أعمال نرمين الفقي

 

كان قد تألقت نرمين الفقي في مسلسل “أبو العروسة" في موسمه الثالث، الذي عرض قبل انطلاق المارثون الرمضاني بشهور، ودارت أحداث حول عدد من المشاكل التي تهم المجتمع المصري في تلك الفترة ومنها ناقش الخيانة الزوجية، المشاكل المادية التي تمر بها الأسر البسيطة، سعي الأشخاص وراء التريندات، وقوع الرجل في حب امرأة تكبره سنا، والعكس وقوع المرأة في حب رجل يصغرها سنا، ولم يتجاهل مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث تسليط الضوء على العاصمة الجديدة، وفيروس كورونا المستجد، والمشكلات التي يواجهها الأرامل، وغيرها من القضايا الهامة.

 

مسلسل "أبو العروسة" الذي عُرض قبل موسم دراما رمضان 2022، وشارك في بطولته سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح.

 

وكانت نرمين الفقي ظهرت ضيفة شرف في رمضان 2022 في مسلسل "الكبير أوي 6"، بشخصيتها الحقيقة، كواحدة من زوجات "حزلقوم"، وغيورة جدا، ولا تتحمل تقربه من أي امرأة أخرى، وعلى عكس كل زوجاته لا زالت تحبه وتريد العودة له.

 

مسلسل "الكبير أوي 6" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سليمان عيد، ومن ضيوف الشرف حمدي الميرغني، سماء إبراهيم، بيومي فؤاد، علاء زينهم، الطفل يوسف صلاح، الطفل عبد الرحمن طه، حاتم صلاح، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

 

اطلالات نرمين الفقي أحدث إطلالات نرمين الفقي اعمال نرمين الفقي الفنانة نرمين الفقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر بعد الفوز بدوري الأبطال

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

فرج عامر: حمدي فتحي أغلى لاعب تم بيعه في الخليج العربي ..تفاصيل

ترشيحاتنا

ترامب: بايدن وهيلاري كلينتون خالفا القانون

عرابـي: مباراة الهلال وصن داونز "نقطة التحول" في مسيرة الأهلي نحو اللقب

اضطهاد سياسي..ترامب يشن هجومًا على بايدن: الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ أمريكا

100 مليون شجرة.. هل تنقذ الإمارات كوكب الأرض من كارثة؟

من أمريكا.. زاهي حواس: مصر مليئة بالكنوز.. ومنطقة المطرية تحتها مقابر قديمة|تفاصيل

315 جنيها.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوف الامتحانات جابلك صداع .. إليك هذه الحيل

بعد عملية التكميم.. مى كساب تثير الجدل بخصرها المنحوت

حيل سهلة ورخيصة لعلاج التوتر عند طلاب الثانوية العامة

ماذا يفعل البطيخ لهؤلاء المرضى؟

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ