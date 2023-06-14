طلب إحاطة بشأن عدم التزام شركة السكر بنجع حمادي بتوصيات مجلس النواب

تقدم النائب خالد أبو نحول بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشان عدم التزام شركة السكر بنجع حمادي محافظة قنا بتوصيات لجنة الزراعة بمجلس النواب.

وقال النائب فى طلبه، إنه تقدم بطلب بتاريخ 9 من نوفمبر 2022، بشأن الإجراءات التي ستتخذها الدولة بخصوص أسعار توريد قصب السكر حفاظاً على حق الفلاحين، والذي تم إحالته للمناقشة في لجنة الزراعة.

وتابع قائلا: جاءت توصيات اللجنة والسيد رئيس اللجنة بأن تقوم الشركة بتحمل تكاليف نقل محصول قصب السكر لتخفيف العبء من على الأهالي فى ظل الارتفاع الجنوني لتكلفة النقل.

وأكد البرلمانى، أنه وحتى تاريخه لم تلتزم الشركة بتلك التوصيات، وما زال المزارع البسيط يتحمل تكاليف النقل.