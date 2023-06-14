عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن عدم التزام شركة السكر بنجع حمادي بتوصيات مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب خالد أبو نحول بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشان عدم التزام شركة السكر بنجع حمادي محافظة قنا بتوصيات لجنة الزراعة بمجلس النواب.

وقال النائب فى طلبه، إنه تقدم بطلب بتاريخ 9 من نوفمبر 2022، بشأن الإجراءات التي ستتخذها الدولة بخصوص أسعار توريد قصب السكر حفاظاً على حق الفلاحين، والذي تم إحالته للمناقشة في لجنة الزراعة.

وتابع قائلا: جاءت توصيات اللجنة والسيد رئيس اللجنة بأن تقوم الشركة بتحمل تكاليف نقل محصول قصب السكر لتخفيف العبء من على الأهالي فى ظل الارتفاع الجنوني لتكلفة النقل.

وأكد البرلمانى، أنه  وحتى تاريخه لم تلتزم الشركة بتلك التوصيات، وما زال المزارع البسيط يتحمل تكاليف النقل.

رئيس الوزراء طلب احاطة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزير التموين والتجارة الداخلية شركة السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تنفيذ حكم الإعدام.. أين وصل جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

من حضر تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

تنفيذ حكم الإعدام في قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

الابنة الوحيدة لأسرتها.. «عبير» تركت هاتفها وحذاءها وألقت بنفسها في بحر شبين|شاهد

كانت إمبارح.. أسرة قاتل نيرة أشرف تكشف تفاصيل آخر زيارة له

الأهلي vs اتحاد العاصمة.. موعد وملعب مباراة كأس السوبر الإفريقي

ترشيحاتنا

العاصمة الإدارية تبحث مع مسئولي الفطيم إقامة مشروعات تسوق.. تفاصيل

البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن الترخيص لشركات الصرافة

اليونان: مصرع 17 شخصا في غرق قارب للمهاجرين

مفيش حاجة كتير على البلد.. السيسي: بدأنا حياة كريمة ب200 مليون وهنوصل لتريليون

أسعار الذهب بمصر تنخفض لأدنى مستوى لها في شهر| والسبب

السيسي: حرصنا على وجود رصيد من السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح للتغلب على الحرارة العالية في الصيف

هل حسم النادي الأهلي مسابقة الدوري.. وماذا قال قمصان عن كولر؟

اختبر قوة بصرك.. هل رأيت الخطأ الإملائي في الصورة

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

فيديو

توقعات بهبوط الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب| ماذا يحدث؟

بدعى عليهم.. ومبحبش لبس أحمد سعد| تعليق صادم من غادة إبراهيم

كرّموه بطريقتهم| ماذا فعل طلاب آداب كفرالشيخ مع د. أيمن الحلفاوي؟.. فيديوجراف

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ