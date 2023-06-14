عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور مصر الرائد في تعزيز الحوار بين الأديان

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالدور الرائد الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ التعايش والتسامح، منوها في الإطار ذاته بمبادرة تأسيس مركز حوار الأديان في القاهرة، التي تمخضت عن المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي عقد بجمهورية مصر العربية في مارس 2021م، تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات".

كما ثمن رئيس البرلمان العربي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لـخطاب الكراهية والتطرف ونشر قيم التسامح والحوار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي خلال أعمال المؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان الذي عقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية ، تحت عنوان " العمل سويا من أجل مستقبلنا المشترك"، بحضور راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، ودوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومارتن شونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من رؤساء البرلمانات العربية والدولية، وكذلك عدد من المؤسسات العالمية المعنية بتعزيز الحوار بين الأديان من مختلف دول العالم.

وتطرق "العسومي" خلال هذه الكلمة إلى العديد من المراكز العالمية المعنية بتعزيز الحوار بين الأديان في الدول العربية، وكذلك المبادرات التي أطلقتها بعض الدول العربية في هذا الشأن، على نحو يعكس الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحظى بها قضية الحوار بين الأديان في العالم العربي.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أهمية أن تكون هناك بنية تشريعية قوية لتعزيز الحوار بين الأديان، وفي الوقت ذاته تجرم خطاب العنف والكراهية والتمييز، وتمنع التجاوزات التي يقوم بها بعض المتطرفين بشأن الإساءة إلى الأديان، كما حدث مع قيام عدد من المتطرفين في الدول الأوروبية بالإساءة إلى الدين الإسلامي تحت دعاوي حرية الرأي والتعبير، مشدداً في هذا السياق على أن ثقافة الحوار والتسامح، لا تعني بأي حال من الأحوال تقبل الإساءة إلى الأديان ورموزها المقدسة.

وأكد رئيس البرلمان العربي على أهمية الموضوع الذي يتصدى له المؤتمر في المغرب، وهو تعزيز العلاقة بين البرلمانيين والقادة الدينيين من أجل تعزيز الحوار بين الأديان، مجدداً في هذا السياق دعوته إلى تأسيس منصة برلمانية عالمية للحوار بين الأديان، بحيث تكون ملتقى برلماني دولي يسهم في تبادل الخبرات البرلمانية المتميزة في هذا الشأن، ويعزز من قدرات البرلمانيين في مجال الحوار بين الأديان، الذي يعتبر المدخل الأساسي لتحقيق التقارب والتفاهم وتعزيز العلاقات بين الشعوب المختلفة.

الاتحاد البرلماني الدولي الأعلى للشئون الإسلامية البرلمان العربي التسامح والحوار الحوار بين الأديان الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضي منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

جريمة طبيب الساحل.. زميله قتله ودفنه داخل عيادته في القاهرة

والد نيرة أشرف يعلن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

قصة مروعة في الدقي.. لغز جثمان فتاة متحلل وبجوارها والدتها فاقدة الوعي

بعد تنفيذ حكم الإعدام.. أين وصل جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

ترشيحاتنا

بعد التتويج القاري| عروض الاحتراف تنهال على لاعبي الأهلي.. أحدهم مطلوب للدوري الإنجليزي

وزير الري: مبادرة AWARe تركز على القارة الأفريقية لتوفير التمويل لمشروعات التكيف

الغرب يستعد لدفع أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا

الرئيس السيسي لـ مدير جلسة مؤتمر الشباب: إدي المستشار محمود فوزي فرصة

المحطة الأخيرة.. جثمان محمد عادل يتحرك من المشرحة لمقابر الأسرة بالمحلة

روسيا تكشف عن مفاجأة مدوية بشأن تورط أمريكا في تفجير سد كاخوفكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروفة جنازة.. فنان أمريكي بريطاني يثير الجدل بتصرف صادم وسط أصدقائه.. شاهد

طرق طبيعية للتخلص من التعرق الدائم في فصل الصيف

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود نصر 56 بالجيش الثاني الميداني

هؤلاء المستفيدون.. مي فاروق تكشف تفاصيل تسريب أحدث أغانيها بصوت شيرين عبدالوهاب

فيديو

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

رد فعل عائلة نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل وحقيقة صورة البدلة الحمراء

درجات الحرارة تصل لـ 46 بهذه المحافظة.. تحذير من حالة الطقس

رمت نفسها في البحر.. الأهالي يكشفون تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ