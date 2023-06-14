أستاذ زراعة: شهدنا تطورا كبيرا في قطاع الري وتبطين الترع

تحدث الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، عن تطوير قطاع الزراعة في مصر، قائلا إن المواطن هو الشاهد الوحيد على كم الإتاحة الخاصة بالسلع الزراعية والغذائية، موضحا أنه في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي عانها العالم، بداية من جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" وتسببت في أزمة سلاسل الامداد التي أثرت علينا بشكل كبير، فضلا عن جموح في أسعار الطاقة، التي لها علاقة بالأسمدة.

وأضاف أستاذ الزراعة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروعات التنموية التي حدثت في قطاع الزراعة كانت مهمة جدا مواكبة مع الافتتاحات الرئاسية لمصانع الأسمدة بمختلف المحافظات، من أجل توفير سماد نيتروجيني، وفسفاتيه لتغذية النباتات، موضحا القيادة السياسية حرصت على توفير الأسمدة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

نقص الأسمدة

وأوضح أنه كان هناك تهديد وجودي لبعض المحاصيل بسبب نقص الأسمدة، ومصر تعاملت مع ذلك بشكل استباقي ومرن، متابعا: "شهدنا تطوير للري القديم إلى ري بالرش، والتنقيط، بالإضافة إلى تبطين الترع، والحد من إهدار المياه، بجانب أن مصر انتهجت بعد آخر وهو إعادة تدوير المياه، من خلال محطة بحر البقر المعالجة".