صباح الخير يا مصر يستعرض إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الزراعة.. فيديو

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولى الفضائية تقريرا عن الجهود التي قدمتها الدولة المصرية في جميع القطاعات المختلفة منذ ثورة 30 يونيو 2013.

وأشارالتقرير إلى أن منذ عام 2014 واهتمت مصر بالقطاع الزراعي خاصة وأن الدولة كان لها رؤية استباقية بعيدة المدى لأهمية العمل وبذل الجهد في القطاع الزراعي بالشكل الذي يحقق للمصريين الأمن الغذائي ويوفر السلع الأساسية.

وتابع التقرير ان بعد مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو نتج تلك عن الثورة إعادة بناء الدولة المصرية في كل القطاعات، خاصة قطاع الزراعة والذي يعد من أهم القطاعات التي حدثت فيها طفرة غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين المصريين.