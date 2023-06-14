المعارضة تجمد محادثاتها مع نتنياهو.. الكنيست يوجه ضربة مفاجئة لرئيس وزراء إسرائيل

أعلن قادة المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تجميد المحادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن التعديلات القضائية، انتظارا لتشكيل لجنة تعيين القضاة.

كما وجه الكنيست ضربة مفاجئة لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من خلال انتخاب عضو معارض لعضوية لجنة تعيّن القضاة، وهي لجنة في قلب المعركة السياسية الجارية حول نظام العدالة الإسرائيلي.

وحصلت كارين الحرار من حزب “يش عتيد” الوسطي على أحد مقعدي اللجنة، لكن تالي جوتليف من حزب الليكود بزعامة نتنياهو خسر، مما يمهد الطريق لتصويت آخر على المقعد الثاني في غضون 30 يومًا، بحسب ما أعلن رئيس الكنيست أمير أوحانا.

ويُنظر إلى التصويت على أنه رائد في المحادثات بين نتنياهو والمعارضة حول الإصلاحات القانونية واختبار لقيادته ائتلاف يميني متشدد يسيطر على 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدًا.

وبدأت محادثات التسوية بعد فترة وجيزة من تعليق نتنياهو في مارس مساعي حكومته المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، الأمر الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة حيث وصفها النقاد بأنها تهديد للديمقراطية الإسرائيلية.