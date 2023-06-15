أحدا أوائل الثانوية 2017 : إحنا بنهول منها وهي سنة دراسة عادية

كشف يوسف عادل أحد أوائل الثانوية العامة عام 2017، عن نظرته للامتحانات الثانوية العامة وتهويل البعض منها.

وقال يوسف عادل في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" إحنا بنهول من الثانوية العامة وممكن تكون ابسط من كده ".

وأضاف :" الثانوية في العاملة سنة دراسية عادية بنذاكر وندخل الامتحانات بشكل طبيعي ".

وأكمل يوسف عادل :" كان هدفي في الثانوية العامة أن أحصل على مجموع مرتفع"، مضيفا:" لو مدخلتش طب مكنتش هيبقى نهاية الحياة".

ومن جانبها قالت قالت سلمي علاء أحد أوائل الثانوية العامة 2017:" كنت بستمتع بوقتي في الثانوية العامة وبقسم وقتي بيت هواياتي وبين المذاكرة، وأهلي مكنوش عاملين ضغط كبير عليا في المذاكرة أيام الثانوية ".