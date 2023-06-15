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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المنعم سعيد : أدركت زوال حكم الإخوان في هذا الوقت

الكاتب والمفكر السياسي،
الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أنه أدرك أن عمر نظام الإخوان لن يكون طويلاً في أبريل من 2013، عندما بدأت القوى الوطنية تتشكل.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "كنت أفكر من سيحل محل الإخوان في حالة عدم إطالة حكمه، خاصة وأننا في مصر وليس في بلاد أخرى، حيث أن "الفشكلة" في أي بلاد أخرى من أسهل ما يمكن، لكن "الفشكلة" في مصر في هذه الظروف صعبة، ولابد من معرفة كيفية تبديل القوى المؤثرة، ومن سيكون ممثلاً لهذا التبديل ".

ظهور حركة تمرد


وأشار إلى أنه في أبريل بدأت تظهر "تمرد" ، ومن ثم ظهرت آلية بدأت تتضح في القريبين مني والأمان التي أعمل بها، ومن ثم إدراك أن هذه الآلية غير مزيفة، بل هي آلية حقيقية، ثم يأتي بعد ذلك اللقاء الذي ت في دهشور في 28 أبريل. 


يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

عبدالمنعم سعيد الإخوان محمد الباز حركة تمرد مصر

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