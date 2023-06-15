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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: إذا لم يتم تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب حتي يوليو فلا يمكن تمديدها

صدى البلد

 أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه إذا لم ينجح الجزء الروسي من حزمة "صفقة الحبوب" حتى 17 يوليو القادم ، فلن يكون هناك حديث عن تمديدها.


وقال لافروف - في الاجتماع 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية الليلة - إنه "لسوء الحظ، تم التوقيع عليها صفقة الحبوب في يوليو العام الماضي، ولا تزال قيد التنفيذ فقط، فيما يتعلق بتصدير المواد الغذائية الأوكرانية، علما بأن الجزء الروسي الخاص بتصدير الأمونيا الروسية غير فعال، فيما تم تفجير الآن خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا" أيضا.


وأشار إلى أنه لا يوجد أي تقدم حتى الآن في تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة، والتي تهدف إلى ضمان الإعفاء الحقيقي للمنتجات الزراعية والأسمدة الروسية من العقوبات الغربية غير القانونية أحادية الجانب.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق أن بلاده تدرس الانسحاب من اتفاقية "مبادرة حبوب البحر الأسود" لتصدير الحبوب، خاصة وأن أوكرانيا تستخدم الممر لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة.


يذكر أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

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