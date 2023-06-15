روسيا تثير قضية "السيل الشمالي" أمام مجلس الأمن الدولي

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن روسيا ستثير قضية تفجير أنابيب الغاز "السيل الشمالي" أمام مجلس الأمن الدولي اليوم /الخميس/.



وقال بوليانسكي - في منشور على "تليجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس /الأربعاء/ - إن البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة ستثير خلال مشاورات أعضاء مجلس الأمن الدولي وراء الأبواب المغلقة مسألة التحقيق في تفجير "السيل الشمالي".



يذكر أن خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي" في بحر البلطيق تعرض للتفجير في سبتمبر الماضي. وترجح تقارير روسية وقوف أوكرانيا وراء العملية، فيما تنفي السلطات الأوكرانية ضلوعها في ذلك.



وكانت روسيا قد طرحت على مجلس الأمن الدولي - في مارس الماضي - مشروع قرار حول تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في التفجير، لكن مشروع القرار لم يحظ بالتأييد الكافي من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث أيدته 3 دول فقط، وامتنعت الـ 12 المتبقية عن التصويت.