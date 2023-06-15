عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل مسار إجباري وإليسا بالإسكندرية.. غدا

صدى البلد

يحيى فريق مسار إجبارى و الفنانة إليسا حفلًا غنائيًا ضخمًا في أحد النوادي الشهيرة  الإسكندرية، غدًا الموافق 16 يونيو الجاري.

 

أسعار تذاكر حفل مسار إجباري وإليسا
 

الفئة الأولى تبلغ قيمتها بـ 550 جنيهًا

أما الفئة الثانية فتبلغ قيمتها  650 جنيهًا

أما الفئة الثالثة VIP فتبلغ قيمتها 1250 جنيهًا

والفئة الرابعة  VVIP بـ 1600 جنيه

طرح المطرب دياب وفريق مسار إجباري ، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند". 

الأغنية تدور فى إطار شعبي، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.

كلمات الأغنية 

وتقول كلمات الأغنية: شكرًا لحبة طبطبة.. ولكل دمعة قريبة.. ولكل مرة وقعت قلت إزاي مقومش… بشكر لساني شكر واجب.. دا اللى مش عاجب وعاجب ..دا اللى علطول الوقت ساكت.. قاللى وقت اللوم ملوش.

كما احتفل فريق مسار إجبارى بفوز أغنية "كلمة" تتر مسلسل "الهرشة السابعة" غناء هانى الدقاق بمشاركة بستان مجدى، كلمات آمار مصطفى، وألحان هاني الدقاق، وتوزيع موسيقى مسار إجباري، بجائزة أفضل تتر مسلسل فى دراما رمضان الماضى فى مسابقة Creative Summit وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

حفل مسار إجباري فريق مسار إجباري مسار إجباري هانى الدقاق الفنانة اليسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

حادث مروع.. إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أبو غالب بالقناطر

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

السيسي: وجهت بالقبض على صاحب عقار مبني بحرم أحد الموانئ

الساعات الأخيرة في حياة محمد عادل.. والدته تفقد النطق والعزاء بمنزل جدته

إعلامي: انقسام في الأهلي حول ضم نجم الزمالك

بيراميدز يضغط بقوة لضم بوبو واللاعب يتمسك بالأهلي

ترشيحاتنا

السيسي:"البلاد مبتتعملش إنك تدي توجيه للموظف وتسيبه.. لازم تحلل له حتة حتة"

نيفين الكيلاني: ثورة 30 يونيو لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على هويتنا الثقافية

الخارجية الفلسطينية تدين الاقتحامات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي

برلماني: «حياة كريمة» تجربة ناجحة للاستثمار في البشر وانحياز للطبقة المحدودة

شوبير: الأهلي وافق على رحيل هذا اللاعب

بعد زلزال الـ6 درجات المدمر.. تحذير هام من السعودية لمواطنيها في الفلبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته عن 93 عاما.. من هو رسام سبايدرمان جون روميتا سينيور؟

الكويت.. مقيم عربي ينجو من حادثة ليواجه نهاية مأساوية أثناء إنقاذه

منفعة لن تخطر ببال أحد من مستخدمي الإيموجي لإنقاذ أصحاب تلك الأمراض

بتحط جاز على شعرها .. اعرف فوائده بعد حديث منى هلا عنه

فيديو

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ